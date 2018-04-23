Defense News: США потратят $1 млрд на гиперзвуковую ракету

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"ВС США заключили контракт с Lockheed Martin для разработки прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты, как меры по созданию гиперзвукового оружия. 18 апреля было объявлено о заключении контракта на "НИОКР, проектирование, интеграцию систем, испытания, планирование логистики и поддержку интеграции всех элементов гиперзвукового, конвенционального, воздушного, боевого оружия". Общая стоимость контракта может достигать 928 миллионов долларов. Программа официально известна как "Гиперзвуковое конвенциональное ударное оружие", — пишет Defense News, отмечая, что сроки реализации контракта не сообщаются.

"Эти усилия являются одним из двух направлений ВВС США по ускорению исследований и разработки гиперзвукового оружия" — говорится в заявлении пресс-секретаря американских ВВС Энн Стефанек. — Военно-воздушные силы используют прототипирование, чтобы исследовать искусство возможного и продвигать эти технологии к потенциалу как можно быстрее".

"Другая программа прототипирования, на которую ссылается Стефанек, — это оружие с быстрым реагированием Air. В своем бюджете на май 1995 года ВВС потребовали 258 млн. долл. США для двух экспериментов по прототипированию. Служба также работает над двумя научными и технологическими гиперзвуковыми программами совместно с DARPA. Это программа Tactical Boost Glide, которая рассчитывает получить прототип в пределах 2022-2023 годов и концепцию гиперзвукового воздушно-реактивного оружия или HAWC", — говорится в статье.

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"Такое оружие, если оно будет успешно развито, сможет обойти существующие противовоздушные обороны и удерживать вражеские силы под угрозой из-за большого диапазона. Генеральный директор Lockheed Martin Мариллин Хьюсон ранее занимался разработкой технологии. Стефанек отметил, что долларовая сумма представляет собой "оценочную номинальную стоимость" для проекта и не является полной гарантией от обслуживания. Деньги будут выдаваться с помощью ряда поручений на выполнение задач, первый из которых поступит в ближайшие несколько недель", — пишет издание.

"Заявление было сделано от лица должностных лиц Пентагона: заместители министра обороны и исследований Майкл Гриффин, открыто призвали к необходимости дополнительных инвестиций в гиперзвуковую технологию", — говорится в статье.

"Самым значительным достижением наших противников стало китайское развитие того, что сегодня представляет собой довольно зрелую систему для обычного быстрого удара на нескольких тысячах километров", — сказал Гриффин в Комитете по вооруженным силам Дома во время слушания 17 апреля. "Мы с сегодняшними оборонительными системами не увидим, как это произойдет".

"Настало время для нас акцентировать наше внимание и финансирование этих областей на скоординированном уровне по всему отделу для разработки систем, которые могут базироваться на суше для обычного быстрого удара, в море, а позднее и на самолете", — сказал позже Гриффин.