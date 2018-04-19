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    Точка зрения

    Чечило: им платят, потому СМИ и соцсети разжигают ненависть

    (обновлено: )31120
    Играя на низменных чувствах интернет-аудитории, всегда можно заработать себе на рюмку и закуску, а многим людям большего и не нужно, отмечает журналист Вячеслав Чечило.
    Facebook и Twitter
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Интернет – не только всемирная библиотека и уникальное хранилище информации, но еще и опасная территория, куда людям со слабыми нервами нужно заходить очень аккуратно. 

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    Журналист и редактор Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook попытался ответить на вопрос – зачем люди разжигают ненависть в СМИ и соцсетях?

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    "Часто можно услышать такие версии как: "по заказу власти", "по заказу Кремля", "по заказу Вашингтона". На самом же деле, правильным ответом зачастую является самый банальный, — им больше ни за что не платят", – уверен журналист.

    Играя на чувствах самой упоротой аудитории, всегда можно "срубить копейку на рюмку и закуску" – а больше таким людям, как правило, ничего и не нужно, добавляет Чечило.

    "Миллионы на чужом горе зарабатывают другие – те, кто пишет в СМИ длинные тексты о свободе, светлом будущем и всеобщей любви", – подытожил редактор. 

    Facebook Вячеслава Чечило
    Комментария Вячеслава Чечило

    Напомним, в США разгорелся скандал вокруг утечки данных пользователей популярной соцсети Facebook. История началась со скандала вокруг консалтинговой компании Cambridge Analytica и громких журналистских расследования, проливших свет на способы, которые компания использовала в борьбе за голоса избирателей. 

    Так, британский телеканал Channel 4 выяснил, что Cambridge Analytica вела попытки вмешательства в выборы по всему миру, используя взятки, распространение порочащей кандидатов информации и прочие незаконные способы агитации.

    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Утечка данных из Facebook и влияние соцсети на выборы

    New York Times написала со ссылкой на источники, что компания сотрудничала и с президентом США Дональдом Трампом. По данным газеты, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica информацию о 50 миллионах пользователях сети.

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    И хотя приложение, с помощью которого данные собирались, было удалено по требованию соцсети, а аккаунт заблокирован, Cambridge Analytica, как утверждает New York Times, успела воспользоваться ими для адресной рассылки политической рекламы избирателям США. Исследователи компании также оценивали политические предпочтения электората.

    Позже Facebook признал это и даже заявил, что масштаб бедствия мог быть намного больше. Данные 87 миллионов пользователей Facebook, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica, говорилось в сообщении.

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