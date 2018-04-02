Чечило: власть ошиблась, устроив взаимное "мочилово"

РИА Новости Украина

Государственный департамент США порекомендовал Украине отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций. Об этом говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Гезер Науерт в Twitter.

В вопросе декларирования доходов "антикоррупционеров" власть сделала две ошибки, считает киевский журналист Вячеслав Чечило.

"1. Отчего-то решила, что, снизив доверие граждан к своим критикам она повысит доверие к себе. Но это не так. Янукович, смешавший в свое время оппозицию с г***ном, мог бы много об этом рассказать.

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Взаимное "мочилово" лишь приводит к погружению всего политикума в болото недоверия и радикализирует общество. Что, в конце концов, делает ситуацию лишь менее управляемой", — написал Чечило на своей странице в Facebook.

Во-вторых, по мнению журналиста, декларирование все равно придется унижено и позорно отменять, потому что западным "партнерам" не нравится, когда кто-то лезет в их дела в Украине.

"Все это настолько очевидные вещи, что прямо-таки кричат о неадекватности людей, принимающих решения на самом верху. Личные обиды и эмоции затмевают у них элементарный инстинкт выживания. Перефразируя знаменитую фразу, будущее этой власти можно предсказать четырьмя словами: "я им не завидую"", — заключил Чечило.