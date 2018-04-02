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    Чечило: власть ошиблась, устроив взаимное "мочилово"

    (обновлено: )481111
    Личные обиды и эмоции затмевают у людей у власти элементарный инстинкт выживания. Перефразируя знаменитую фразу, будущее этой власти можно предсказать четырьмя словами: "я им не завидую", отмечает журналист Вячеслав Чечило.
    Мужчина с украинским флагом на плечах
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    РИА Новости Украина

    Государственный департамент США порекомендовал Украине отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций. Об этом говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Гезер Науерт в Twitter.

    В вопросе декларирования доходов "антикоррупционеров" власть сделала две ошибки, считает киевский журналист Вячеслав Чечило.

    "1. Отчего-то решила, что, снизив доверие граждан к своим критикам она повысит доверие к себе. Но это не так. Янукович, смешавший в свое время оппозицию с г***ном, мог бы много об этом рассказать.

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    Взаимное "мочилово" лишь приводит к погружению всего политикума в болото недоверия и радикализирует общество. Что, в конце концов, делает ситуацию лишь менее управляемой", — написал Чечило на своей странице в Facebook.

    Во-вторых, по мнению журналиста, декларирование все равно придется унижено и позорно отменять, потому что западным "партнерам" не нравится, когда кто-то лезет в их дела в Украине.

    "Все это настолько очевидные вещи, что прямо-таки кричат о неадекватности людей, принимающих решения на самом верху. Личные обиды и эмоции затмевают у них элементарный инстинкт выживания. Перефразируя знаменитую фразу, будущее этой власти можно предсказать четырьмя словами: "я им не завидую"", — заключил Чечило.

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