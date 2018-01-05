Бизяев: "порохоботы" создают параллельную реальность

РИА Новости Украина

Интернет-симпатики власти, называемые "порохоботами", создают параллельнную реальность, в которой сами жить не хотят, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик, публицист Руслан Бизяев.

Он прокомментировал пост публициста Карла Волоха, где тот фактически писал об огромных суммах госворовства во времена президента Януковича и как поменялась ситуация с приходом на пост главы государства Порошенко.

"Как-то Наполеон сказал: "штык всем хорош, кроме одного – на нем невозможно сидеть". Эту простую истину не понимают даже топ-порохоботы. Иначе они бы не манипулировали, и не держали своих читателей за идиотов. Говорите, нет таких схем? А фамилия Насиров Вам о чем-то говорит?" – задал вопрос Бизяев.

C 2016 Украина – постоянный участник топ-скандалов, связанных с коррупцией действующих чиновников, напоминает он.

"От ошфорного скандала Mossack Fonseca, ставшего один из ключевых проколов гаранта и Ко и до последнего декабрьского скандала 2017 года, когда НАБУ обвинило "Укроборонпром" в пещерной коррупции", – перечислил аналитик.

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Но пока есть паралельнная реальность, ее надо всячески поддерживать, но ни в коем случае самим в ней не жить, а то Путин нападет, иронически подытожил Бизяев.