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    Бизяев: "порохоботы" создают параллельную реальность

    (обновлено: )499100
    При президенте Порошенко Украина стала регулярным участников топ-скандалов, связанных с коррупцией действующих чиновников. Но интернет-сторонники главы государства уверяют, что в стране все движется в правильном направлении, отмечает политаналитик Руслан Бизяев.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Интернет-симпатики власти, называемые "порохоботами", создают параллельнную реальность, в которой сами жить не хотят, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик, публицист Руслан Бизяев.

    Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Такого у нас еще не было: президент и клиника

    Он прокомментировал пост публициста Карла Волоха, где тот фактически писал об огромных суммах госворовства во времена президента Януковича и как поменялась ситуация с приходом на пост главы государства Порошенко.

    "Как-то Наполеон сказал: "штык всем хорош, кроме одного – на нем невозможно сидеть". Эту простую истину не понимают даже топ-порохоботы. Иначе они бы не манипулировали, и не держали своих читателей за идиотов. Говорите, нет таких схем? А фамилия Насиров Вам о чем-то говорит?" – задал вопрос Бизяев.

    C 2016 Украина – постоянный участник топ-скандалов, связанных с коррупцией действующих чиновников, напоминает он. 

    "От ошфорного скандала Mossack Fonseca, ставшего один из ключевых проколов гаранта и Ко и до последнего декабрьского скандала 2017 года, когда НАБУ обвинило "Укроборонпром" в пещерной коррупции", – перечислил аналитик.

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    Но пока есть паралельнная реальность, ее надо всячески поддерживать, но ни в коем случае самим в ней не жить, а то Путин нападет, иронически подытожил Бизяев.

    Facebook Руслана Бизяева
    Комментарий Руслана Бизяева
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