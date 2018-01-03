Коррупция в Украине сильна, Порошенко остается оправдывается - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина завершает 2017 год рядом важных достижений и успехов, заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область. По его словам, ЕС продемонстрировал единство с Украиной и продлил санкции против РФ. При этом главным достижением 2017-го президент считает введение странами ЕС безвизового режима для украинцев. Не менее значимым, по его мнению, является решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кто способствовал тому, чтобы Украина получила безвиз, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Антонюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Під час робочої поїздки до Одеси президент заявив, що вважає головним досягненням 2017 року запровадження країнами ЄС безвізу для громадян України. На Вашу думку, це дійсно найголовніше досягнення?

— Якщо брати в такому плані, до чого йшли громадяни, що було нав'язано в контексті передвиборчих кампаній, і якщо врахувати, що не одна президентська кампанія будувалась на тому, що в Україні буде безвіз, принаймні, отримає, хоча б бути членом ЄС, і точно асоціація буде з безвізом, то, я думаю, що це є одна із найголовніших таких подій, де це рішення стосується кожного з нас. Інша справа, чи ми користуємось цим правом, чи не користуємось, але це, дійсно, хороший здобуток. З таких ключових, чим може похвалитись президент в плані зовнішньої політики, досягнень цього року в нашій країні теж було чимало.

Якщо говорити про діяльність президента в зовнішньому векторі, які ще були здобутки?

— Це чи не єдиний президент за всю історію незалежності України, який більш-менш демонструє достатньо хороші показники в плані позиціонування на зовнішній арені, тобто за нього хоча б не соромно, він достатньо вільно спілкується з міжнародними партнерами, колегами, ефектно досить виглядає. Ми бачимо, що якщо ми говоримо стосовно підтримки санкцій, це теж заслуга, в тому числі, і дипломатичного корпусу України, безпосередньо президента, зрештою, парламенту, тих, хто їздить в місії ПАСЕ. Достатньо ефективно це було спрацьовано. Враховуємо те, що питання виділення зброї України — це якщо ми говоримо в плані нашої мілітаризації, я думаю, це можна віднести не тільки до досягнень одного президента, а в цілому влади, але президент — як гарант Конституції, як головнокомандуючий, як головний дипломат країни — може собі занести це в досягнення.

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Ви говорите, що Порошенко ефектно виглядає, але таке враження, що здебільшого він виправдовується.

— Ми сьогодні маємо таку проблему. По-перше, ми маємо корупційні скандали, які вже третій рік як набули інформаційного тренду. Вони не проходять безслідно, і президенту потрібно виправдовуватися за ті всі моменти, які вішають, в тому числі, і на нього. Зрештою, воно є і заслужено, тому що давайте не бути в ілюзії, сьогоднішня система влади, які б не були інші політики, ті, які, як мінімум, десять років є в політикумі України, вони є вихідцями тієї системи, яка розпочиналась з незалежності. Десь був просвіт, але ця олігархічна система, яка стартувала десь так на початку 2000-х років, тобто коли з'явилось поняття лобізму, тобто коли фінансово-промислові групи почали вкладати свої кошти, наприклад, в різні політичні проекти, в політиків, і це сьогодні є наслідком в нашій країні. І зрозуміло, одним роком точно цю систему не змінимо, принаймні, не виведемо її поки що в ці баланси, як це є в цивілізованому світі. Тому, зрозуміло, президенту доводиться виправдовуватись, але я зрештою не бачу в цьому нічого поганого.

Чи все задовольняє європейських партнерів?

— Я б розділив питання на декілька частин, тому що є поняття репутаційних втрат і репутаційних міфів, і є, як в політиці європейській, там теж присутні лобістські групи. Це можуть бути і транснаціональні компанії знову ж таки. Ми розуміємо, що МВФ, наприклад, виставляє якісь певні побажання стосовно економіки, стосовно бюджету, разом з тим попри них проскакують ще якісь: наприклад, дуже мало про це говорять, але проскакують прохання або вимагання зняти мораторій на експорту лісу-кругляку, тобто ми вже можемо говорити, що певну категорію країн, особливо, їхніх політичних очільників, це не влаштовує, тому що ми розуміємо, що якщо ми виставили на щось мораторій і намагаємось затягнути сюди інвестиції, ми розуміємо, що це буде бити по них. Очевидно, що це все не влаштовує, але давайте дивитись на політику. Це, по-перше, змагальність. Другий момент, що за красивими словами, правильними іноді, яскравими промовами все ж таки є, присутні економічні інтереси, і навіть якщо у нас за щось критикують, треба подивитись достатньо ширше — чи не приховані ті чи інші економічні інтереси.

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Разом з тим, я б повернувся всередину країни, тому що якщо по зовнішній політиці президента немає особливих застережень, я мушу все-таки визнати, ми можемо розділити діяльність президента Петра Порошенка на зовнішній вектор, і там достатньо, я все ж таки повторююсь, виглядає ефектно і місцями — ефективно, то по внутрішніх позиціях і політиці тут ми маємо очевидні великі проблеми. І тут ми просто бачимо, наскільки, по-перше, і в самому оточенні президента є певні і протистояння, і конкуренція, і найбільша його проблема на сьогоднішній день, наприклад, це те, що фракція в парламенті БПП — це найбільш різношерста парламентська фракція, і для президента це теж, очевидно, є проблемою, тому що не завжди в його фракції підтримують його політику, навіть не завжди це розуміють. Це, мені здається, його найбільша сьогоднішня проблема. І сьогоднішній, наприклад, уряд, який теж вийшов з-під крила пропрезидентської фракції, я маю на увазі Володимира Гройсмана, він все-таки більше спирається на "Народний фронт", ніж на БПП, хоча на БПП як на коаліційну силу теж доводиться спиратись, але там, очевидно, більші проблеми.

Безвіз — більше досягнення Порошенка, громадянського суспільства чи це поблажливість самої Європи?

— Це спільний результат, тому що президент очолив цей процес, але, разом з тим, якщо б в парламенті не були прийняті всі ті рішення, які були виставлені Європою, то, очевидно, ми б його не мали. Європа — достатньо цинічний організм, і я не вірю в її поблажливість, тобто були виставлені вимоги, взяті зобов'язання, які були виконані. Давайте згадаємо, наскільки цей процес важко йшов, скільки разів нам переносили безвіз. Більше цього, давайте згадаємо, що в Нідерландах референдум, який до безвізу, в принципі, відношення не мав, але про Асоціацію нас з ЄС, тобто ми мали очевидні великі труднощі. Знову ж таки, ми зіткнулись, з однієї сторони, з контраверсійними в нашу сторону політичними силами, які присутні в Європі, плюс Росія, яка підсилювала своїми впливами і своєю риторикою, тому ми не спрацювали в певних моментах десь ефективно, і тому, я вважаю, що безвіз — це перемога спільна, де з однієї сторони — суспільство, яке мало чіткий суспільний запит. Це ще раз призводить до того, що коли у суспільства є чіткий запит на щось, на будь-що, то політики, які по своїй суті є електорально залежними, вони вимушені досягати і компромісів, і мети, і давати ті результати.

Якщо українці скажуть: ми хочемо в НАТО…

— То, принаймні, з боку влади, з боку політиків будуть здійснені всі кроки для того, щоб це НАТО було якомога ближче. Зрозуміло, що НАТО — це не від нас залежить. Все-таки це питання членів НАТО — приймати нас чи не приймати, а принаймні з боку влади це точно буде, давайте відсторонюватись від персоналіїв, але електоральне суспільство, точніше, електоральний запит формує позиції і дії влади. Якщо зробити ще простіше, наприклад, спростити підхід від міжнародної політики, наприклад, якщо в суспільстві, дійсно, було б, задекларувало, що ми хочемо жити в чесній, правовій країні, повірте, боротьба з корупцією…

Хіба такого запиту немає?

— Наразі є інформаційний тренд, але у нас присутня велика побутова корупція. Давайте повернемось до статистики порушень ПДД. Порушують прості громадяни, і ті ж самі громадяни, які їдуть, наприклад, в Європу чи, скажімо, в Польщу, в Німеччину, кількість, наприклад, порушників серед них різко скорочується. Чому? Чомусь там ми можемо дотримуватись, а тут — ні. Тому поки що ці всі речі вони, мені здається, взаємопов'язані.

Между тем, эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире "ГС" заявил, что правоохранительные органы серьезно недооценивают реальную угрозу потенциальных радикальных исламистов, которые могут приехать в Украину. Причина этого в том, что безвиз с ЕС привлекает в Украину беженцев.