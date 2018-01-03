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    Точка зрения

    Коррупция в Украине сильна, Порошенко остается оправдывается - политолог

    (обновлено: )15420
    Если на мировой арене Петр Порошенко выглядит достаточно эффектно, то внутри страны он даже не может совладать с фракцией БПП в парламенте. Об этом заявил Александр Антонюк.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Украина завершает 2017 год рядом важных достижений и успехов, заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область. По его словам, ЕС продемонстрировал единство с Украиной и продлил санкции против РФ. При этом главным достижением 2017-го президент считает введение странами ЕС безвизового режима для украинцев. Не менее значимым, по его мнению, является решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

    Кто способствовал тому, чтобы Украина получила безвиз, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Антонюк.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    @InfoDnepr
    Вакаров: национализация "ПриватБанка" - коррупционная афера

    Під час робочої поїздки до Одеси президент заявив, що вважає головним досягненням 2017 року запровадження країнами ЄС безвізу для громадян України. На Вашу думку, це дійсно найголовніше досягнення?

    — Якщо брати в такому плані, до чого йшли громадяни, що було нав'язано в контексті передвиборчих кампаній, і якщо врахувати, що не одна президентська кампанія будувалась на тому, що в Україні буде безвіз, принаймні, отримає, хоча б бути членом ЄС, і точно асоціація буде з безвізом, то, я думаю, що це є одна із найголовніших таких подій, де це рішення стосується кожного з нас. Інша справа, чи ми користуємось цим правом, чи не користуємось, але це, дійсно, хороший здобуток. З таких ключових, чим може похвалитись президент в плані зовнішньої політики, досягнень цього року в нашій країні теж було чимало.

    Якщо говорити про діяльність президента в зовнішньому векторі, які ще були здобутки?

    — Це чи не єдиний президент за всю історію незалежності України, який більш-менш демонструє достатньо хороші показники в плані позиціонування на зовнішній арені, тобто за нього хоча б не соромно, він достатньо вільно спілкується з міжнародними партнерами, колегами, ефектно досить виглядає. Ми бачимо, що якщо ми говоримо стосовно підтримки санкцій, це теж заслуга, в тому числі, і дипломатичного корпусу України, безпосередньо президента, зрештою, парламенту, тих, хто їздить в місії ПАСЕ. Достатньо ефективно це було спрацьовано. Враховуємо те, що питання виділення зброї України — це якщо ми говоримо в плані нашої мілітаризації, я думаю, це можна віднести не тільки до досягнень одного президента, а в цілому влади, але президент — як гарант Конституції, як головнокомандуючий, як головний дипломат країни — може собі занести це в досягнення.

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    Ви говорите, що Порошенко ефектно виглядає, але таке враження, що здебільшого він виправдовується.

    Флаги Украины и Европейского Союза
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    Соцсети: безвиз под угрозой, спасибо коррупционерам

    — Ми сьогодні маємо таку проблему. По-перше, ми маємо корупційні скандали, які вже третій рік як набули інформаційного тренду. Вони не проходять безслідно, і президенту потрібно виправдовуватися за ті всі моменти, які вішають, в тому числі, і на нього. Зрештою, воно є і заслужено, тому що давайте не бути в ілюзії, сьогоднішня система влади, які б не були інші політики, ті, які, як мінімум, десять років є в політикумі України, вони є вихідцями тієї системи, яка розпочиналась з незалежності. Десь був просвіт, але ця олігархічна система, яка стартувала десь так на початку 2000-х років, тобто коли з'явилось поняття лобізму, тобто коли фінансово-промислові групи почали вкладати свої кошти, наприклад, в різні політичні проекти, в політиків, і це сьогодні є наслідком в нашій країні. І зрозуміло, одним роком точно цю систему не змінимо, принаймні, не виведемо її поки що в ці баланси, як це є в цивілізованому світі. Тому, зрозуміло, президенту доводиться виправдовуватись, але я зрештою не бачу в цьому нічого поганого.

    Чи все задовольняє європейських партнерів?

    — Я б розділив питання на декілька частин, тому що є поняття репутаційних втрат і репутаційних міфів, і є, як в політиці європейській, там теж присутні лобістські групи. Це можуть бути і транснаціональні компанії знову ж таки. Ми розуміємо, що МВФ, наприклад, виставляє якісь певні побажання стосовно економіки, стосовно бюджету, разом з тим попри них проскакують ще якісь: наприклад, дуже мало про це говорять, але проскакують прохання або вимагання зняти мораторій на експорту лісу-кругляку, тобто ми вже можемо говорити, що певну категорію країн, особливо, їхніх політичних очільників, це не влаштовує, тому що ми розуміємо, що якщо ми виставили на щось мораторій і намагаємось затягнути сюди інвестиції, ми розуміємо, що це буде бити по них. Очевидно, що це все не влаштовує, але давайте дивитись на політику. Це, по-перше, змагальність. Другий момент, що за красивими словами, правильними іноді, яскравими промовами все ж таки є, присутні економічні інтереси, і навіть якщо у нас за щось критикують, треба подивитись достатньо ширше — чи не приховані ті чи інші економічні інтереси.

    Политический консультант Петр Охотин
    Скриншот 112 Украина
    Антикорсуд хотят создать, никого из политиков не обидев — политолог

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    Разом з тим, я б повернувся всередину країни, тому що якщо по зовнішній політиці президента немає особливих застережень, я мушу все-таки визнати, ми можемо розділити діяльність президента Петра Порошенка на зовнішній вектор, і там достатньо, я все ж таки повторююсь, виглядає ефектно і місцями — ефективно, то по внутрішніх позиціях і політиці тут ми маємо очевидні великі проблеми. І тут ми просто бачимо, наскільки, по-перше, і в самому оточенні президента є певні і протистояння, і конкуренція, і найбільша його проблема на сьогоднішній день, наприклад, це те, що фракція в парламенті БПП — це найбільш різношерста парламентська фракція, і для президента це теж, очевидно, є проблемою, тому що не завжди в його фракції підтримують його політику, навіть не завжди це розуміють. Це, мені здається, його найбільша сьогоднішня проблема. І сьогоднішній, наприклад, уряд, який теж вийшов з-під крила пропрезидентської фракції, я маю на увазі Володимира Гройсмана, він все-таки більше спирається на "Народний фронт", ніж на БПП, хоча на БПП як на коаліційну силу теж доводиться спиратись, але там, очевидно, більші проблеми.

    Безвіз — більше досягнення Порошенка, громадянського суспільства чи це поблажливість самої Європи?

    — Це спільний результат, тому що президент очолив цей процес, але, разом з тим, якщо б в парламенті не були прийняті всі ті рішення, які були виставлені Європою, то, очевидно, ми б його не мали. Європа — достатньо цинічний організм, і я не вірю в її поблажливість, тобто були виставлені вимоги, взяті зобов'язання, які були виконані. Давайте згадаємо, наскільки цей процес важко йшов, скільки разів нам переносили безвіз. Більше цього, давайте згадаємо, що в Нідерландах референдум, який до безвізу, в принципі, відношення не мав, але про Асоціацію нас з ЄС, тобто ми мали очевидні великі труднощі. Знову ж таки, ми зіткнулись, з однієї сторони, з контраверсійними в нашу сторону політичними силами, які присутні в Європі, плюс Росія, яка підсилювала своїми впливами і своєю риторикою, тому ми не спрацювали в певних моментах десь ефективно, і тому, я вважаю, що безвіз — це перемога спільна, де з однієї сторони — суспільство, яке мало чіткий суспільний запит. Це ще раз призводить до того, що коли у суспільства є чіткий запит на щось, на будь-що, то політики, які по своїй суті є електорально залежними, вони вимушені досягати і компромісів, і мети, і давати ті результати.

    Якщо українці скажуть: ми хочемо в НАТО…

    Флаги стран НАТО
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    Смех и слезы. Эксперты о референдуме о вступлении в НАТО

    — То, принаймні, з боку влади, з боку політиків будуть здійснені всі кроки для того, щоб це НАТО було якомога ближче. Зрозуміло, що НАТО — це не від нас залежить. Все-таки це питання членів НАТО — приймати нас чи не приймати, а принаймні з боку влади це точно буде, давайте відсторонюватись від персоналіїв, але електоральне суспільство, точніше, електоральний запит формує позиції і дії влади. Якщо зробити ще простіше, наприклад, спростити підхід від міжнародної політики, наприклад, якщо в суспільстві, дійсно, було б, задекларувало, що ми хочемо жити в чесній, правовій країні, повірте, боротьба з корупцією…

    Хіба такого запиту немає?

    — Наразі є інформаційний тренд, але у нас присутня велика побутова корупція. Давайте повернемось до статистики порушень ПДД. Порушують прості громадяни, і ті ж самі громадяни, які їдуть, наприклад, в Європу чи, скажімо, в Польщу, в Німеччину, кількість, наприклад, порушників серед них різко скорочується. Чому? Чомусь там ми можемо дотримуватись, а тут — ні. Тому поки що ці всі речі вони, мені здається, взаємопов'язані.  

    Между тем, эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире "ГС" заявил, что правоохранительные органы серьезно недооценивают реальную угрозу потенциальных радикальных исламистов, которые могут приехать в Украину. Причина этого в том, что безвиз с ЕС привлекает в Украину беженцев.

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