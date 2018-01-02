Такого у нас еще не было: президент и клиника

Василий Стоякин, обозреватель

Елена Дьяченко как-то раз пошутила, что Украиной правит, на самом деле, заговор тупых спичрайтеров. С дивной регулярностью ее шутка оказывается совсем даже не шуткой. А в этом году режиссеры президентского поздравления превзошли самих себя.

Впрочем, началось все с фокусов украинского телевидения. На одном из центральных каналов (меа кулпа — не уследил на каком) приветствию президента предшествовало приветствие певца Олега Винника. По странному режиссерскому замыслу он бродил где-то, наткнулся на трибуну, сказал с нее пару слов в духе "все буде добре" и был утащен за кулисы крепкими мужиками, что, очевидно, символизировало ту "неслыханную свободу слова", о которой вещал не так давно Петр Порошенко.

Топ 17-го

Сначала, после заставки, последовали видеокадры, которые, по замыслу, должны были презентовать достижения прошедшего года.

Итак:

1) Ан-132Д — впервые без российских запчастей.

Импортзамещение, это, конечно, хорошо, но, учитывая, что в 2016 году отечественный авиапром не собрал ни одного самолета, радоваться надо не отсутствию запчастей, а тому, что этот самолет в принципе появился.

2) Открытие Евровидения-2017.

Третьеразрядный конкурс видеклипов — действительно событие года. Кстати, в Киеве он проходит уже вторично (первый раз — в 2005 году).

3) Украина получила безвиз.

Действительно достижение. Спорить не буду. Только почему не упомянута ратификация Соглашения об ассоциации? Не потому ли, что ожидаемого эффекта она не дала?

4) Мегамарш в вышиванках в Одессе.

Вероятно, этот сюжет должен символизировать "непереможну ходу украинской культуры". Одесситы, думается, видят марш вышиванок через 3 года после 2 мая несколько иначе…

5) ГПУ конфисковала миллиарды Януковича.

Прошло четыре года после Майдана… Но борьба против "диктатуры Януковича" остается актуальной.

6) Шесть депутатов утратили неприкосновенность.

Я не помню, сколько лет прошло с момента, когда впервые был поставлен вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.

7) Президент Украины налаживает диалог.

Кадры исторического рукопожатия с Трампом.

8) Крестный ход в день Крещения.

Разумеется — самопровозглошенного "патриарха" Филарета. Намного более многочисленное шествие верующих Православной церкви президентских режиссеров не впечатлило.

9) По Крещатику первый раз прошли солдаты НАТО.

Почему же первый раз? Солдаты предшественников НАТО уже ходили по Крещатику. В 1941 и в 1918 годах.

10) Украины ярко выступили на Играх Непокоренных.

Видеоряд: мужик с флагом США на полэкрана. Это, наверное, он — украинец…

11) "Киборги" ставят рекорды в кинопрокате.

Это, конечно, достижение, но хотелось бы поинтересоваться, кто сейчас контролирует Донецкий аэропорт?

12) "Нефтегаз" спасает от кабального газового контракта.

Собственно, там ситуация неоднозначная — арбитраж принял (кстати, еще не принял — окончательное решение будет в феврале) двойственное решение. Действительно, некоторые статьи договора отменены, но "Нефтегазу" придется выплатить два миллиарда неустойки. Причем возьмет он его из кармана украинцев — больше неоткуда.

Ключевое, впрочем, тут другое — демонстрация Путина и Тимошенко. Вот они — враги народа!

13) Президент договорился о поставках оружия из США.

С демонстрацией пресловутых "Джавелинов", которые США, вроде бы, готовы продать примерно с двухкратной накруткой.

14) Украинцы возвращаются из плена.

Понятно, это исключительная заслуга Верховного Главнокомандующего — ну не Медведчука же тут показывать, правда?

Итого — 14 сюжетов, из которых 4 посвящены в основном США (во всяком случае — они так поданы) и 2 — России.

Кто эти люди?

И вот, сюжеты кончаются. На экране появляется президент Украины… Ахтем Чийгоз. Освобожденный из российской тюрьмы зампред Меджлиса. Когда, кто и зачем назначил его президентом Украины? И если это не президент, то почему он приветствует народ? Правда, поздравлял он укрАинский (да-да — с "оккупационным" ударением) народ и своих соотечественников (которые, очевидно, к народу Украины отношения не имеют). И обещал "выиграть эту войну" и восстановить территориальную целостность "нашего государства" (какого — украинского или "своих соотечественников"?).

Затем выступил Павел Бугаевский, получивший четыре золотых медали на Играх Непокоренных. Пообещал идти вперед с тем, чтобы показать, что "мы сильная, могучая, решительная нация непокоренных людей". Стесняюсь спросить… Да нет, Бог уж с ним.

Потом — Ада Роговцева. Обращалась она сугубо к военным и пожелала, «чтобы 18 год был годом победы».

Сколько-нибудь внятное объяснение этой странности дал пользователь FB под ником Андрей Мамонтов: "Ну, этот вопрос живо интересовал большинство населения отдельно взятой страны примерно две первых минуты наступившего года. Потом-то стало очевидно: явление сеньора народу должны предварять герольды. Эвропа, сэр!".

Собственно президент

Наконец дошло время и до самого президента.

Видео потрясает само по себе. Снимали с кинематографического крана, сначала показывая общий вид с главным собором Михайловского монастыря. В результате, президент оказался каким-то мелким, к тому же ему зачем-то отрезали ноги… Я думаю, это все "Мосфильм". Ну не могли наши операторы такую провокацию устроить.

— "Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким".

Давайте порадуемся также за тех граждан Украины, которых Верховный Главнокомандующий воюющей страны выдал оккупантам и террористам. О них он, почему-то, не сказал ни слова. А ситуация более чем двусмысленная. Ни слова он не сказал также о гражданах России, которые должны были быть обменяны, но, в последний момент Украина от обмена отказалась, едва не сорвав вообще весь процесс.

- "С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах".

Тут о войне сказано не было. Зато дальше последовала фраза о том, что «грабителя, который разорил (в оригинале — "сплюндрував", тут перевод неточный) наш дом — наступит время — прогоним и накажем". Из чего следует вывод, что война все же будет, но время еще не пришло. Вот отвалят нам джавелиния…

- "Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина".

Отвечает пользователь Фейсбука под ником Ирина Белозерова из Ялты: "Мой дом — это Крым, а Крым — это Россия, мой Президент тот, при появлении (на экране) которого у меня выравнивается спина и у которого, через одежду, просматриваются кубики пресса, а не фляжка с алкоголем.

И ещё — крымчане ВСЕГДА(!) встречали Новый год дважды (по России и Украине), но после 2014 года в новогоднюю полночь, по украинскому времени, на полуострове только смех и радость, и — ни единого залпа".

Подозреваю, что это мнение разделяют очень многие граждане Украины, живущие на оккупированных территориях. И не думаю, что дело тут только в пропаганде. Видимо не все хотят, чтобы у них в городах заезжие майданарбайтеры проводили мегамарши в вышиванках.

- "Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора".

Ни слова о требованиях более активно бороться с коррупцией. Президент что-то недоговаривает…

- "И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года".

Решение не окончательное и неоднозначное.

- "Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится".

Хотелось бы поинтересоваться — обращение к миллионам это пожелание или угроза? Похоже, что украинскому государству хотелось бы, чтобы эти миллионы воспользовались безвизом с концами (как это произошло в Прибалтике).

- "Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию". Алексей Рябчин/Facebook 2018 год, опрос экспертов: "затягиваем пояса", перемен не будет

Судя по данным статистики, о «восстановлении и развитии» пока речь не идет. Мы просто оттолкнулись от дна. Впрочем, тут президент обязан быть оптимистом.

- "В новом году Правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев".

Пока что в планах правительства — сокращение количества коммунальных субсидий, ликвидация здравоохранения как явления, "гибридное" повышение пенсионного возраста, разрушение среднего образования… Может именно на этой почве вырастет "повышение уровня жизни"?

- "Как Президент — обеспечу политические условия, необходимые для экономического роста. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, — следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, — наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство".

2018 год, насколько я помню, предвыборный. Что имеет в виду под "забиранием спичек"? Отмена выборов? Или Тимошенко планируется еще раз отправить в тюрьму?

По-поводу "нападения извне" существует некоторое противоречие. На Украину напали еще в 2014 году. Вроде бы — надо стрелять. Но, выше, президент сказал, что время еще не настало.

- "Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас".

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Я не силен в богословии, но фраза Гузара выглядит, по меньшей мере странно. Просто потому, что слово "будто" имеет значение, в том числе, отрицания.

В общем, это достойное завершение речи президента. Избиратели, конечно, могут воображать, будто от них что-то зависит, но президент-то знает, что от своего права на что-то влиять избиратели успешно избавились на Майдане…

P.S.: Просмотрев новогоднее обращение гаранта я проникся искренним уважением к режиссерам и спичрайтерам. Они явно не щадят себя на производстве и отваживаются на рискованные эксперименты.

Я, конечно, не нарколог, но все же интересно было бы узнать, какие именно вещества вызывают такой "приход"?