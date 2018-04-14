Эксперт: обучение врачей по сериалам - дилетантство

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство охраны здоровья посоветовало медикам совершенствовать свой английский с помощью сериалов про врачей. Мол, медики на экране разговаривают между собой и с пациентами используя медицинскую терминологию. И таким образом украинские врачи могут совершенствовать свой английский. На сайте МОЗа даже есть перечень рекомендованных сериалов с кратким описанием: о чем они и чем примечательны.

Предложение Минздрава прокомментировал доктор общей практики, семейный врач Артем Кардаш в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как вы относитесь к сериалам про медиков?

— Дело в том, что здесь две стороны одной медали. Если использовать сериалы и вообще американские фильмы для изучения определенного иностранного языка, будь то польский, немецкий или французский, то позитивно. Но если почерпывать информацию для себя, будучи врачом, в медицинских сериалах, то крайне негативно.

Соответствует ли действительности тому, что показывают в сериалах?

— 90% не соответствует тому, что показывают в сериалах. Так, как например, если брать знаменитый нашумевший сериал "Доктор Хаус", так у них в каждой серии единственное заболевание — волчанка. Волчанка — это очень редкое иммуноиндуцированное заболевание, которое в практике обычного врача встречается очень редко. Я за свои 15 лет практики один раз только видел.

РИА Новости Украина Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

А ту терминология, о которой говорят в МОЗ, из сериалов можно почерпнуть?

— Нет, конечно. Потому что есть этические нормы. Вы помните, как ведет себя тот самый доктор Хаус в сериалах, как ведут себя врачи с пациентами в сериале "Клиника", например как себя ведет Быков в сериале "Интерны", так врачи себя не ведут и это неэтичное обращение между коллегами. То есть, так мы себя не ведем друг с другом. И не общаемся в таком тоне. И также мы не ведем себя с пациентами. Если бы мы вели себя с пациентами так, как показывается в этом сериале, так пациенты бы от нас убегали, как будто за ними гнались все гончие ада.

Анализы, МРТ, КТ, рентген — в сериалах все это делают очень быстро. Насколько это соответствует действительности?

— В реальной жизни, например, если это амбулатория или поликлиника, то действительно, анализы приходится ждать долго, потому что устаревшее оборудование, поликлиники не могут обладать всем спектром диагностических процедур, то есть, МРТ, КТ и т.д. А в стационаре, например, в Киеве, это делается очень быстро. Если по показаниям пациенту, например, нужна экстренная госпитализация и состояние, которое угрожает здоровью пациента, то да, в больших клиниках, например, Александровской больнице, это делают очень быстро и очень качественно, все анализы, все исследования. То есть за это пациентам можно не переживать, например, в Киеве так точно.

И все-таки, вот из сериалов можно что-то стоящее врачам почерпнуть?

— Как по мне, то кроме как английского языка, нет.

А терминологию английскую?

— Вы поймите, сериал все-таки делают продюсеры и люди далекие от медицины. Даже те, которые заказывают для себя консультанта. Я считаю, что это бред абсолютный. Терминологию нужно почерпывать только из учебников, протоколов лечения, медицинских пособий. Но никак не из сериалов. Это лично мое мнение.

Читайте также: На одной картошке и гречке. Украинцы обеднели и голодают

В Украине также снимали сериалы про врачей, как бы вы оценили их уровень?

— Я когда был студентом, интерном, я еще смотрел "Хауса", или "Интернов", или вот такие сериалы. Сейчас я медицинские сериалы не смотрю, так как у меня своей работы хватает. Но судя по тому, как обычно все сериалы делаются шаблонно или очень похожие на ремейки, то думаю, что вряд ли оттуда можно почерпнуть. Я, если честно, когда вы сказали мне эту тему, был очень сильно удивлен, так как по мне, только человек, который очень далек от медицины, может сказать, что нужно почерпывать для врачей медицинскую терминологию с американских сериалов. Или эта фраза была вырвана с контекста или это было сказано в шутку, или же человек абсолютно не понимает, о чем он говорит.

Это официальное заявление МОЗ.

— Как по мне, наш МОЗ очень много имеет непрофессионального. МОЗ говорит и делает то, чего не нужно, это он делает в первую очередь, и не делает как раз то, что нужно делать для спасения медицины в Украине.

Читайте также: Медреформа на селе. До ближайшего врача — 7 км

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что цель медреформы — не забота о жизни и здоровье украинцев.

А политолог Петр Олещук отметил, что медреформа заставит украинцев платить дважды.