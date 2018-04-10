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    Корнейчук: есть пять шагов, чтобы получить нормальную власть

    (обновлено: )12810
    Политики будут вынуждены хотя бы частично выполнять требования народа, если они будут знать, что иначе им никогда опять не вернуться во власть. А народу для этого следует предпринять ряд простых шагов, считает Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Улучшить ситуацию в стране, избрав нормальных людей во власть, достаточно просто, хотя это и долгий процесс, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук

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    По его словам, он уже устал отвечать на вопрос: как получить нормальную власть?

    "Да, это долгий процесс селекции выборами.

    И политики будут хоть частично выполнять требования народа, если реально знают, что иначе им никогда опять не вернуться во власть", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook. 

    Аналитик посоветовал избирателям сделать "набор простых шагов".

    "1) Никогда не голосовать за политиков, которые хоть раз обманули в предвыборных обещаниях. Не голосовать за любые старые-новые проекты, через которые политики постараются просочиться опять во власть

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    2) Не голосовать за политиков, которые "засветились" в коррупционных схемах

    3) Внимательно слушать/читать предвыборные обещания политиков и следить за их выполнением

    4) Ходить на выборы, чтобы меньшинство не решало вашу судьбу

    5) Не продавать свои голоса "за гречку", — отметил эксперт.

    По его мнению, в таком случае "система и общество сами начнут постепенно генерировать новых политиков для заполнения вакуума".

    "Ведь те политики, которых мы видим и на которых плюемся, — это лицо народа. И мы их сами выбираем", — резюмировал Корнейчук.

    Дмитрий Корнейчук/Facebook

    Напомним, по результатам мартовского опроса Центра социальных исследований "София" выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

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