Корнейчук: есть пять шагов, чтобы получить нормальную власть

РИА Новости Украина

Улучшить ситуацию в стране, избрав нормальных людей во власть, достаточно просто, хотя это и долгий процесс, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, он уже устал отвечать на вопрос: как получить нормальную власть?

"Да, это долгий процесс селекции выборами.

И политики будут хоть частично выполнять требования народа, если реально знают, что иначе им никогда опять не вернуться во власть", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Аналитик посоветовал избирателям сделать "набор простых шагов".

"1) Никогда не голосовать за политиков, которые хоть раз обманули в предвыборных обещаниях. Не голосовать за любые старые-новые проекты, через которые политики постараются просочиться опять во власть

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2) Не голосовать за политиков, которые "засветились" в коррупционных схемах

3) Внимательно слушать/читать предвыборные обещания политиков и следить за их выполнением

4) Ходить на выборы, чтобы меньшинство не решало вашу судьбу

5) Не продавать свои голоса "за гречку", — отметил эксперт.

По его мнению, в таком случае "система и общество сами начнут постепенно генерировать новых политиков для заполнения вакуума".

"Ведь те политики, которых мы видим и на которых плюемся, — это лицо народа. И мы их сами выбираем", — резюмировал Корнейчук.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

Напомним, по результатам мартовского опроса Центра социальных исследований "София" выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).