Порошенко в ФРГ. У Меркель, наконец, дошли руки до Украины — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии во вторник будет говорить о миротворцах, поддержке реформ и совместных проекты. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Виннице. По словам Порошенко, у Германии есть более 30 проектов поддержки реформ и о них также будет идти речь. Одной из важных тем станет децентрализация и сельская медицина, отметил президент.

Чего стоит ожидать от предстоящей встречи украинского президента с канцлером Германии, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт-международник Анна Шелест.

Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы Анна Шелест

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки важливий цей візит напередодні травневої зустрічі в "нормандському форматі"?

— По-перше, я б не називала наступну зустріч нормандською, це просто зустріч трьох президентів — Франції, Німеччини та України. Вона буде присвячена окремим питанням. А ця зустріч є вкрай важливою через декілька причин. Минулий рік фактично Німеччина була повністю спочатку у передвиборчій кампанії, а потім в довгій епопеї з формуванням коаліційного уряду. І Німеччина не могла приділяти тієї уваги, яку очікувала Україна, до тих питань, які для нас важливі. В першу чергу це, звичайно, безпека на сході країни. Нарешті уряд сформований. Більше того, в нас залишився той же самий канцлер — Ангела Меркель, що є досить позитивним для України. І вона може повернутися до українського питання. Але, з іншого боку, в нас призначений новий міністр закордонних справ Німеччини. І ця людина, яка очікується, що буде з більш такою чіткою позицією, ніж попередній міністр, і більш, не те, що проукраїнською, але однак достатньо різкою по відношенню до Росії. Тому така зустріч нарешті зі сформованим урядом є дуже важливою. Ви зрозумійте, зараз вибудовується порядок денний. І йде велика конкуренція за ці питання, на які повинен новий уряд Німеччини звертати увагу. І те, що Україні погодили цю зустріч, те, що їде сам президент, тобто на найвищому рівні, це є позитивним як для політичної практики, так і, будемо сподіватися, предметної вже розмови далі.

Читайте также: А поговорить? На Донбассе никак не решаются вопросы с мобильной связью

Чи очікується корекція німецького курсу на підтримку України?

— Поки що ми бачимо, що ті гравці, які зайшли до коаліції, це ті ж самі партії, в принципі, їх позиція не змінюється. Але питання в тому, що минулий рік вони не могли приділяти увагу Україні. Вони були зайняті певним чином. Тобто зберігався такий мінімально необхідний рівень підтримки. А зараз ми зможемо, в принципі, очікувати певної активізації німецької участі щодо українського питання.

Про підтримку яких саме реформ в Україні Німеччиною говорить Петро Порошенко?

— Ті проекти, про які він сказав, вони дійсно є. Тому що Німеччина є одним з найбільших партнерів України по підтримці реформ в різних сферах. Але в першу чергу, звичайно, Україну все ж таки турбують питання безпеки на сході України, це питання миротворчої місії під егідою ООН. І якщо минулого року Франція більше на себе взяла таку ініціативу в "нормандському форматі", то тепер, в принципі, ми можемо очікувати повернення Німеччини на лідуючу роль. А інші проекти, вони, звичайно, пов'язані з реформуванням і з тими сферами, де Німеччина завжди була попереду. Це і медицина, і сільське господарство, тобто проекти, які не перший рік підтримуються Німеччиною. Ну, і енергетика, звичайно, теж.

Який вплив Німеччини на можливе введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас?

— З одного боку, Німеччина, звичайно, в нас не є членом Радбезу ООН, від якої залежить прийняття остаточного рішення щодо миротворчої операції. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Німеччина є членом "нормандського формату", в Німеччини є значні можливості для впливу і для розмови з РФ. А відповідно, якщо в нас буде дуже чітка позиція Німеччини в цьому питанні, і підтримка української позиції, ми можемо очікувати, що по каналу переговорів Німеччина-Росія це питання буде постійно теж на порядку денному, а чи стане Німеччина однією з країн, яка надасть власних миротворців, це окреме питання. Теоретично — може. Тому що на сьогодні з країн-членів ЄС Німеччина — друга за кількістю в загальному складі миротворців ООН у всьому світі. Тобто вони приділяють миротворчій діяльності достатньо серйозну увагу. Але в той же час ми знаємо, що циркулюють різні ідеї, що, можливо, це повинні бути не члени НАТО, а представляти контингенти. І тут від позиції Німеччини теж може залежати багато — яка буде її позиція, і наскільки вона зможе підтримувати цю позицію під час переговорів в "нормандському форматі".

Німеччина критикувала Україну за закон, що зобов'язує антикорупційні організації подавати е-декларації. У Берліні його називали хибним та закликали внести зміни до документу. Чи йтиме мова про це?

— Я думаю, враховуючи провальне голосування цими днями в парламенті, то навряд чи оминуть це питання. Чи буде воно основним на порядку денному, звичайно, ні, тому що перелік питань — великий, але я думаю, що свою позицію німецькі представники обов’язково будуть висловлювати, особливо, якщо взяти до уваги, що ця позиція — не тільки в Німеччині як в окремій державі, а і європейських структур, вони теж неодноразово закликали переглянути це законодавство, яке у нас є.

Цю зустріч можна вважати своєрідною репетицією перед тристоронніми переговорами?

— 50 на 50. З одного боку так, звичайно, це буде перелік певних питань, які потім будуть підніматись в тристоронньому форматі із залученням французького президента, але, з іншого боку, є ще й двосторонній тренд у відносинах Україні і Німеччини, тому, я думаю, що 50 на 50 увага буде приділена. Скоріше, наприклад, перед Німеччиною варто піднімати питання щодо "Північного потоку-2", а це не питання для тристоронньої зустрічі із залученням французів, тому що французи менше до цього залучені, адже ми розуміємо, що "Північний потік", в першу чергу, стосується Німеччини і німецько-російських відносин. Тому, звичайно, такі питання не менш важливі, ніж, ті, які можуть бути пізніше у нас розглянуті вже в трьохсторонньому форматі. Як показує практика попередніх зустрічей, українська сторона постійно піднімає питання "Північного потоку-2 з тими країнами, які, умовно, можуть бути або вже задіяні в цьому проекті, і якщо ми подивимось порядок денний переговорів з Німеччиною і з деякими балтійськими країнами, то це питання не зникає в порядку денному, тому що і розгляд продовжується, і українське питання не знімається настільки, скажімо так, ми зможемо чи не зможемо зберігати транзит через українську територію, і в більш широкому розгляді цього питання щодо європейської енергетичної безпеки.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" отметил, что визит Петра Порошенко в Германию ставит целью демонстрацию украинскому политикуму и крупному бизнесу наличия у него политического веса за рубежом. По мнению эксперта, Порошенко едет к Ангеле Меркель лишь чтобы показать, что еще рукопожатен.