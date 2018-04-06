Корнейчук: чем сильнее грозим миру — тем дальше мир от Украины

РИА Новости Украина

Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2".

В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.

"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная Рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", — говорится в заявлении.

Украинские парламентарии также призвали правительство безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook отмечает, что в один день с принятием обращения украинского парламента правительство Финляндии разрешило прокладку "Северного потока-2" в своей морской экономической зоне.

"Надеюсь, фрики из парламента будут такие грозные призывы к Европе реже принимать. А то Путин с европейцами газовую "трубу" в обход Украины еще быстрее достроят…", — написал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.