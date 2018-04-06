Гольдарб: Украина стала полицейским государством

РИА Новости Украина

По данным экс-прокурора, руководителя ОО "Публичный аудит" Максима Гольдарба, в 2017 году с санкции прокуратуры в Украине было проведено более 110 тысяч обысков, а это в 44 раза больше, чем при "кровавом диктаторе" Януковиче.

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"В 2017 году с санкции президентского прокурора Луценко в стране было проведено 110 тыс. обысков! С учетом опустения страны — в каждой двухсотой квартире или доме, у рядом живущих с нами людей, у наших соседей. Для сравнения: при "кривавому диктаторі" Януковиче — 2,5 тыс.", — написал Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.

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По его мнению, такая вакханалия происходит исключительно с одобрения и даже прямого указания и желания генпрокурора — он главный надзиратель за исполнением законов, он формирует политику в правоохранительной системе.

Facebook Максима Гольдарба Комментарий Максима Гольдарба

Может, так Луценко борется с преступностью?— задается вопросом эксперт.

"Отнюдь: она растёт, раскрываемость тяжких и особо тяжких мала как никогда. Вывод очевиден: уничтожение инакомыслия и политические репрессии плюс рейдерство, передел бизнес-сфер и тупое вымогательство денег", — резюмировал Гольдарб.