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    Гольдарб: Украина стала полицейским государством

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (119)

    (обновлено: )28961
    С начала года в Украине было проведено более 110 тысяч обысков, и это не борьба с преступностью, а уничтожение инакомыслия и политические репрессии, плюс рейдерство, уверен экс-прокурор Максим Гольдарб.
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    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    По данным экс-прокурора, руководителя ОО "Публичный аудит" Максима Гольдарба, в 2017 году с санкции прокуратуры в Украине было проведено более 110 тысяч обысков, а это в 44 раза больше, чем при "кровавом диктаторе" Януковиче.

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    "В 2017 году с санкции президентского прокурора Луценко в стране было проведено 110 тыс. обысков! С учетом опустения страны — в каждой двухсотой квартире или доме, у рядом живущих с нами людей, у наших соседей. Для сравнения: при "кривавому диктаторі" Януковиче — 2,5 тыс.", — написал Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.

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    По его мнению, такая вакханалия происходит исключительно с одобрения и даже прямого указания и желания генпрокурора — он главный надзиратель за исполнением законов, он формирует политику в правоохранительной системе. 

    Facebook Максима Гольдарба
    Комментарий Максима Гольдарба

    Может, так Луценко борется с преступностью?— задается вопросом эксперт.

    "Отнюдь: она растёт, раскрываемость тяжких и особо тяжких мала как никогда. Вывод очевиден: уничтожение инакомыслия и политические репрессии плюс рейдерство, передел бизнес-сфер и тупое вымогательство денег", — резюмировал Гольдарб.

    Facebook Максима Гольдарба
    Комментарий Максима Гольдарба
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