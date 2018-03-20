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    Власти занимаются антиукраинской деятельностью - Гольдарб

    (обновлено: )470170
    Все то, что сделала сегодняшняя власть за последние четыре года можно подвести подвести под понятие антиукраинская деятельность, считает Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Разграбление Украинских семей путем искусственного завышения тарифов на ЖКХ, распродажа украинских ресурсов взаимен кредитов МВФ, намеренное стравливание людей по языковому, религиозному, национальному признакам, а также другие действия власти глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб назвал антиукраинской деятельностью. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

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    “Понятие "антиукраинская деятельность" (в помощь эсбэушникам, прокурорам и судьям)

    Чтоб было легче применять на практике этот полюбившийся вам термин, запомните, что "антиукраинская деятельность" — это:

    1) разграбление Украинских семей путём искусственного завышения тарифов на ЖКХ;

    2) неконституционное введение платной медицины;

    3) незаконное налогообложение пенсий, их уменьшение под видом реформы и невыплата пенсий пенсионерам;

    4) разрушение банковской системы страны и уничтожение национальной валюты, изъятие сбережений людей и капиталов малого и среднего бизнеса;

    5) приватизация за дёшево стратегических объектов, предприятий энергетического сектора;

    6) разграбление государственного бюджета путём необоснованных и ненужных расходов и госзаказов; закупка втридорога у иностранных государств того, чего вдосталь есть в Украине — угля, газа;

    7) распродажа украинских ресурсов взаимен кредитов мвф;

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    8) намеренное стравливание людей по языковому, религиозному, национальному признакам, по месту рождения;

    9) пособничество неонацистским и бандформированиям; 

    10) преследование за инакомыслие и повсеместное наступление на свободу слова; обыски, аресты и судилища над неугодными политиками, общественными деятелями и непродажными журналистами; 

    11) преследование независимых СМИ (да, такие ещё остались);

    12) давление на суды с целью заставить принимать их нужные репрессивные решения.

    И 13-е — повсеместная узурпация власти гарантом нашей несчастной Конституции.

    То есть, если коротко, все то, что сделала сегодняшняя власть за последние четыре года. Власть, которую вы так стараетесь уберечь", — написал Гольдарб.

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