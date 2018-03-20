Власти занимаются антиукраинской деятельностью - Гольдарб

РИА Новости Украина
Разграбление Украинских семей путем искусственного завышения тарифов на ЖКХ, распродажа украинских ресурсов взаимен кредитов МВФ, намеренное стравливание людей по языковому, религиозному, национальному признакам, а также другие действия власти глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб назвал антиукраинской деятельностью. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.
“Понятие "антиукраинская деятельность" (в помощь эсбэушникам, прокурорам и судьям)
Чтоб было легче применять на практике этот полюбившийся вам термин, запомните, что "антиукраинская деятельность" — это:
1) разграбление Украинских семей путём искусственного завышения тарифов на ЖКХ;
2) неконституционное введение платной медицины;
3) незаконное налогообложение пенсий, их уменьшение под видом реформы и невыплата пенсий пенсионерам;
4) разрушение банковской системы страны и уничтожение национальной валюты, изъятие сбережений людей и капиталов малого и среднего бизнеса;
5) приватизация за дёшево стратегических объектов, предприятий энергетического сектора;
6) разграбление государственного бюджета путём необоснованных и ненужных расходов и госзаказов; закупка втридорога у иностранных государств того, чего вдосталь есть в Украине — угля, газа;
7) распродажа украинских ресурсов взаимен кредитов мвф;
8) намеренное стравливание людей по языковому, религиозному, национальному признакам, по месту рождения;
9) пособничество неонацистским и бандформированиям;
10) преследование за инакомыслие и повсеместное наступление на свободу слова; обыски, аресты и судилища над неугодными политиками, общественными деятелями и непродажными журналистами;
11) преследование независимых СМИ (да, такие ещё остались);
12) давление на суды с целью заставить принимать их нужные репрессивные решения.
И 13-е — повсеместная узурпация власти гарантом нашей несчастной Конституции.
То есть, если коротко, все то, что сделала сегодняшняя власть за последние четыре года. Власть, которую вы так стараетесь уберечь", — написал Гольдарб.
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