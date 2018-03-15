Гольдарб: в Украину движется "эра милосердия"

РИА Новости Украина

В украинских магазинах появились бесплатные продукты. Акцию "Нуждаешься — возьми, можешь — положи" весной 2017 года начали во Львове, затем поддержали в Луцке, Полтаве, Тернополе.

Суть акции в том, что покупатель приобретает товар, но не забирает его с собой, а оставляет на специальной полке. Это может быть чай, хлеб, сахар, яблоки – что угодно. Затем любой нуждающийся в помощи бесплатно берет такие продукты. Участники акции утверждают, что в тех, кто хочет оказать помощь, недостатка нет. Нуждающихся же еще больше. Среди них в основном пенсионеры, но есть и одинокие мамы, а также другие люди трудоспособного возраста, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.

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Глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб считает, что в Украину движется вайнеровская "эра милосердия".

"Хозяева магазинов делают отделы с бесплатными продуктами для малоимущих; в городах открываются пункты питания для бедных людей; в кофейнях все больше покупателей берут "двойную порцию" кофе — одну себе и вторую для того, кто оплатить не может; в аптеках покупают для пожилых лекарства; волонтеры собирают по домам и потом раздают нуждающимся одежду и вещи…", — пишет он у себя в Facebook.

Гольдарб отмечает: такое ощущение, что люди, действуя наперекор губительной политике власти, живут сами и помогают выживать другим.

"Тем другим, которых президент со своими депутатами и министрами обрекли на нищету и голодную смерть", — добавляет он.

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По его мнению, люди объединяются.

"Этого очень не хочет власть, ее задача — разобщить нас и стравить друг с другом. Но, думаю, уже поздно. Более того, ее действия и явились одной из основных причин единения. Ненависть к ней и ее неприятие заставляют людей слышать и понимать друг друга, помогать друг другу. И народ выживет, и переживет всю эту пошерсть", — резюмирует Гольдарб.