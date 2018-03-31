Чечило: кому нужна сильная Украина? Никому, даже самим украинцам

РИА Новости Украина

Нынешняя ситуация в Украине – критическая и напряженная, а страна нуждается в кардинальных изменениях. Как выяснили социологи по итогам проведенного в декабре 2017 года опроса, так считает большинство украинцев. По данным соцопроса группы "Рейтинг", 33% наших сограждан оценивают ситуацию в государстве как критическую, а 59% – как напряженную. При этом 60% уверены, что Украине необходимы кардинальные изменения. Но есть и сторонники оставить все, как есть, или вернуть, как было.

Наряду с этим, около четверти респондентов считают, что через 5 лет ситуация в их семьях изменится к лучшему. 37% опрошенных заявили, что никаких изменений не ожидают, а ухудшения ожидают 18% респондентов. В контексте результатов исследования, как свидетельствует социология, для украинского общества реально стоит вопрос выживания. На фоне падения уровня жизни многие украинцы задумываются о том, чтобы покинуть Украину. Так, хотели бы эмигрировать из страны почти треть населения – 27% опрошенных обдумывают такие планы. Около 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания.

По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, сильная Украина никому на сегодняшний день не нужна – на Западным партнерам официального Киева, ни восточным соседям, ни самим украинцам.

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"Практически официальная точка зрения в стране заключается в том, что сильная Украина не нужна России, но нужна Западу. Но так ли это на самом деле? Что касается России, то, вероятно, так оно и есть. Сильная Украина это конкурент в экономике – мы производим много подобных экспортных товаров. И конкурент в политике, опасный антироссийской истерией, своими притязаниями на общую историю, акваторию Черного моря, Крым и даже Кубань", – выразил мнение Чечило на своей странице в Facebook.

Также, как отмечает Чечило, сильная Украина не нужна Польше и прочим западным соседям.

Facebook Вячеслава Чечило Комментарий Вячеслава Чечило

"Однозначно не нужна. У нас с ними такое количество взаимных территориальных и исторических претензий, что только слабость Украины позволяет избегать массы конфликтов в регионе. Нужна ли сильная Украина Западной Европе? Нет, тоже не нужна. Сильная Украина это практически автоматически конфликт с Россией и Польшей. Германии или Франции пожар в подбрюшье ЕС ни к чему. Для них вообще лучшим вариантом было бы вхождение Украины в сферу влияния России – "пацификация" региона руками русских, умеющих это делать", – подчеркнул журналист.

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При этом, как акцентирует Чечило, Штаты также не заинтересованы в сильном украинском государстве.

"Может быть сильная Украина нужна США? Ну… союзники в регионе у США уже есть – это Польша и страны Прибалтики. Создавать здесь конкурента Польше нет никакого смысла. Даже сильного конкурента России создавать не стоит – потому как Украину и в нынешнем виде непросто контролировать. А что будет, если очередной слабоумный президент в Киеве будет располагать достаточным количеством танков, чтобы совершить бросок на Ростов? Лучше все пусть будет как есть – с протянутой рукой. Так надежнее. Т.е., получается, что сильная Украина не нужна никому. Даже, походу, самим украинцам. Ведь была бы нужна – за почти 30 лет ее вполне можно было бы построить", — резюмировал журналист.