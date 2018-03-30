Родина в опасности. Как в Украине сажают госизменников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Только в 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13 предателям, заявил президент Украины Петр Порошенко в день празднования СБУ. Но, при этом, еще несколько десятков ждут решения суда в СИЗО.

Изменников стало так много, что ни следствие, ни суды не успевают работать. Еще немного — и в стране появятся "тройки", которые будут выносить приговор быстро, за несколько часов – без суда и следствия.

От журналистов до экс-чиновников

На днях народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус заявил, что Служба безопасности Украины начала в отношении экс-главы администрации президента Андрея Портнова производство по статье "государственная измена" в связи с "вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма, к оккупации Россией части территории Украины". Об этом якобы свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014 года.

При этом он добавил, что Портнов на сегодняшний день угрожает независимости Украины, он – "явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно – и Кремля".

Среди списка изменников Андрей Портнов – не единственный. В Житомире СБУ задержала по обвинению в госизмене местного журналиста-блогера Василия Муравицкого, который "по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы".

Под статью о госизмене попал бывший начальник исполнительной службы АРК. СБУ установила, что подозреваемый "способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства". Из Крыма он выехал в Киеве, где его задержали за измену родины.

Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко СБУ заподозрило в госизмене за то, что "бывший чиновник во время пребывания на должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства". В чем конкретно это все выражалось, не уточняют.

Каждый может попасть под статью

Но не только чиновники, бывшие при власти, могут предавать родину. Оказывается, что и бизнесмены тоже. В декабре СБУ выдала документ, согласно которому несколько компаний импортеров тканей попали в дело о "государственной измене" и потребовала тщательно проверят их груз на таможне, чтобы они не вывезли гостайну в товаре. Попали под дело о госизмене ряд интернет-провайдеров, которые раздавали трафик на территории Донбасса, Крыма и Приднестровья.

Смотрите также: Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

И даже на фоне этих случаев подозрение в госизмене, которое СБУ вынесло в отношении детективов Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после задержания и ареста замминистра обороны Игоря Павловского, выглядит несерьезно. С учетом того, что детективы НАБУ выполняли свою работу, но "наехали" на генерала с "крышей" в СНБО.

По сути, статью госизмена сегодня можно приписать любому украинцу, которому не обязательно быть чиновником и владеть какой-то страшной тайной.

"Скажем, в статье государственная измена вложен большой комплекс – это и подрыв территориальной целостности, и сепаратизм, и много другого. Чисто теоретически, госизмену можно применить всем, но доказать будет тяжело, это видно по процессу над Януковичем и выдвигаемым обвинениям.

С тем уровнем прокуратуры и генпрокурора, можно каждому "пришить госизмену", обвинить в подрыве независимости страны. Даже если взять записи Майдана 2013-2014 года и то, какие высказывания были сказаны с трибуны, то и они, по логике сегодняшней власти, подпадают под статью "госизмена". Ведь и тогда добивались свержения "злочинной влади".

Сегодня никто не застрахован от того, чтобы не стать изменником, потому что эти статьи не имеют срока исковой давности, они не подразумевают под собой залог (освобождение человека из-под стражи), они очень удобны. Доказательства обычно собираются очень поверхностно. Если посмотреть все приговоры по этой статье, то они все основаны не на доказательствах, а на чистосердечном признании после проведенного времени в СИЗО", – отмечает в комментарии РИА Новости Украина Ростислав Кравец.

Но, судя по темпам, СБУ не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь за госизмену теперь должны "ответить" герой Украины, нардеп Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан.