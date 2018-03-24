Подозреваемому в госизмене полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене, сообщает "5 канал".

Следующие два месяца Безъязыков проведет за решеткой.

В пятницу в суде заслушали аудиоматериалы дела. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения. Просили домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор выступил против, аргументируя тем, что Безъязыков может убежать или давить на свидетелей. Поэтому суд принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая. Сам подсудимый и его защита, как и прежде, обвинения отвергают.

"Господин Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в подчиненном ему положении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратура, господин Безъязыков может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в интересах господина Безъязыкова, показаний", — подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинные содержания под стражей", — прокомментировал адвокат Олег Веремиенко

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника ВСУ Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с ополченцами непризнанной ДНР, меру пресечения в виде содержания под стражей. 29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.