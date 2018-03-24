По статье "госизмена" суды вынесли за год приговор 13 раз - Порошенко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов в 2017 году, также в прошлом году по статье "госизмена" суды вынесли приговор 13 раз, заявил в субботу президент Петр Порошенко.

По словам Порошенко, в 2017 году по статье "госизмена" суды вынесли приговор 13 раз. В рамках противодействия пропаганде запрещен въезд на территорию Украины более 100 гражданам РФ, которые, по словам Порошенко, принимают участие в информационной войне против Украины.

"Последние четыре года — переломные в работе Службы безопасности Украины, которая, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму Служба предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий", — сказал Порошенко, выступление которого транслировали телеканалы.

По словам президента, центр специальных операций СБ Украины "Альфа" провел более 7 тысяч специальных операций по предотвращению проникновения диверсионно-разведывательных групп в Украину. Он также сообщил, что СБУ задержала почти 600 человек, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности, содействию ополченцам.

Читайте также — Бортник: дело Рубана-Савченко — только начало атаки

Ранее Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника ВСУ Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с ополченцами непризнанной ДНР, меру пресечения в виде содержания под стражей. 29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.