СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены", — говорится в сообщении.

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Ранее в спецслужбе сообщили, что задержала Ивана Безъязыкова, он был освобожден из плена ополченцев в июле, находился в плену в Донбассе с августа 2014 года. Позже он был арестован.