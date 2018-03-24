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    Порошенко поблагодарил Трампа за предоставление Украине $620 млн помощи

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    По словам главы государства, с помощью Соединенных Штатов Украина продолжит укреплять свой оборонный потенциал.
    Петр Порошенко и Дональд Трампа. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поблагодарил Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине $ 620,7 млн помощи.

    Доллары
    REUTERS Rick Wilking
    Конгресс США утвердил бюджет на полгода: что по России, что по Украине?

    Накануне президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине.

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    Президент заверил, что с помощью США Украина продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

    "Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – написал Порошенко на своей на странице в Facebook.

    Facebook Петра Порошенко
    Комментарий Петра Порошенко о помощи США

    "Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – добавил глава государства.

    Как сообщалось, $200 млн американской помощи пойду на поддержку ВСУ

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