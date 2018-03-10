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    Юрий Хотлубей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ужин Павла Жебривского, Юрия Хотлубея и Григория Шекулы
    Жебривский поужинал в компании мэра и кандидата на пост горглавы Мариуполя 
    10:11 30.11.2015
    805Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Сети появилось видео ночной встречи губернатора Донецкой области с пока еще действующим мэром Мариуполя Юрий Хотлубеем и кандидатом на пост мэра города Григорием Шекулой.
    Юрий Хотлубей о выборах в Мариуполе
    Мэр Мариуполя после голосования подвел итоги своей работы 
    14:40 29.11.2015
    483Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Городской глава Мариуполя Донецкой области Юрий Хотлубей проголосовал на местных выборах и рассказал об итогах своей работы на посту городского главы прифронтового города.
    Эртугрул Апакан. Архивное фото
    Глава мониторинговой миссии ОБСЕ в среду посетит Мариуполь
    14:10 17.03.2015
    156Особый статус Донбасса
    По итогам первого дня, как ожидается, глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проведет пресс-конференцию. Мандат СММ в Украине продлен до 31 марта 2016 года.
    Мариуполь. Архивное фото
    Гимн Украины ежедневно будет звучать в центре Мариуполя
    04:37 17.03.2015
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    В понедельник под председательством городского головы Юрия Хотлубея состоялось очередное заседание Штаба территориальной обороны Мариуполя, на котором было принято соответствующее решение.
    Пикет Мариупольского горсовета
    Мариуполь со второй попытки назвал РФ агрессором
    15:54 30.01.2015
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    Мариупольский городской совет на внеочередной сессии таки признал Россию агрессором.
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 25 января: заседание СНБО и траур в Мариуполе
    09:32 26.01.2015
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    Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
    Акция памяти жертв обстрела в Мариуполе
    Траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня
    03:38 26.01.2015
    4129Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Президент Украины Петр Порошенко ранее объявил 25 января общеукраинским днем траура по погибшим.
    Последствия обстрела Мариуполя
    Жители Мариуполя покидают город, опасаясь новых обстрелов
    13:04 25.01.2015
    1699Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Активности вблизи Мариуполя боевики больше не проявляли - об этом заявляют в пресс-центре штаба АТО. В Донецкой области военные сообщают о трех обстрелах в районе города Дебальцево. Стреляли также в поселке Славном.
    Пробка. Архивное фото
    В Мариуполе откроют еще два пункта оформления пропусков
    09:27 24.01.2015
    589Будет ли мир на Донбассе?
    В дополнительных пунктах будут приниматься заявления и документы на въезд и выезд с оккупированной зоны. Здесь же, после обработки информации, будут выдаваться пропуски.
    Юрий Хотлубей
    Мэр Мариуполя: взорванный мост восстановят через две недели
    05:20 24.12.2014
    1758Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Ночью во вторник в городе был совершен подрыв железнодорожного моста через реку Кальчик, жертв нет, повреждена опора моста.
    Юрий Хотлубей
    Хотлубей вернулся к исполнению обязанностей главы Мариуполя
    17:14 31.10.2014
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    Хотлубей прошел курс лечения. Он вернулся на работу еще в начале недели, но известно об этом стало только сейчас.
    Ситуация в Мариуполе. Архивное фото
    Мэр Мариуполя госпитализирован - горсовет
    09:47 20.10.2014
    162Донбасс. Попытки наладить мир
    Право подписи финансовых и распорядительных документов имеет заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Владимир Клименко.
    Юрий Хотлубей
    Горсовет Мариуполя опроверг информацию о том, что мэр покинул город
    23:26 09.05.2014
    12Кровь на улицах Мариуполя
    Мэр Мариуполя Юрий Хотлубей не покидал город и выполняет свои обязанности, сообщает в пятницу горсовет Мариуполя.
    Сторонники власти и оппозиции по разные стороны баррикад
    Мэр Мариуполя готов вступить в переговоры с митингующими
    18:46 13.04.2014
    7Кровь на улицах Мариуполя
    Мэр города Мариуполь Донецкой области Юрий Хотлубей, где ранее сторонники федерализации взяли под контроль здание городского совета, заявил о готовности местных властей вступить в переговоры с митингующими.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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