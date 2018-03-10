Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
Активности вблизи Мариуполя боевики больше не проявляли - об этом заявляют в пресс-центре штаба АТО. В Донецкой области военные сообщают о трех обстрелах в районе города Дебальцево. Стреляли также в поселке Славном.
Мэр города Мариуполь Донецкой области Юрий Хотлубей, где ранее сторонники федерализации взяли под контроль здание городского совета, заявил о готовности местных властей вступить в переговоры с митингующими.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".