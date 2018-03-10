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    Исламский освободительный фронт моро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Филиппинские боевики
    Почти 140 исламистов уничтожены в операции филиппинских силовиков
    06:19 22.03.2015
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    Военные взяли в плен 12 и ранили 53 исламистов, захватили восемь лагерей, потеряв в ходе операции шесть военнослужащих убитыми и 33 ранеными.
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 25 января: заседание СНБО и траур в Мариуполе
    09:32 26.01.2015
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    Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
    Филиппины. Архивное фото
    Число погибших в столкновениях на Филиппинах выросло до 43 человек
    06:06 26.01.2015
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    В столкновениях, которые вспыхнули в воскресенье вечером в деревне Туканалипао провинции Магинданао, погибли в перестрелке 37 полицейских и шестеро мятежников - членов мусульманской организации Фронт исламского освобождения МОРО.
    Филиппины
    На Филиппинах в столкновениях погибли не менее 30 полицейских
    20:33 25.01.2015
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    Силы безопасности Филиппин вошли в деревню в воскресенье, чтобы поймать представителей организации, подозреваемых в проведении терактов, однако встретили вооруженное сопротивление со стороны мятежников.
    Филиппинские боевики
    На юге Филиппин исламисты убили еще пять мирных жителей
    05:06 16.11.2014
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    Трех рабочих боевики застрелили в провинции Басилан после неудачной попытки вымогательства. В результате другого инцидента в южном городе Пикит погибли восьмилетняя девочка и 43-летний мужчина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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