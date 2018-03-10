Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
В столкновениях, которые вспыхнули в воскресенье вечером в деревне Туканалипао провинции Магинданао, погибли в перестрелке 37 полицейских и шестеро мятежников - членов мусульманской организации Фронт исламского освобождения МОРО.
Силы безопасности Филиппин вошли в деревню в воскресенье, чтобы поймать представителей организации, подозреваемых в проведении терактов, однако встретили вооруженное сопротивление со стороны мятежников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".