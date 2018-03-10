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    Абу Сайяф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаг Швейцарии
    Гражданин Швейцарии сбежал из плена террористов на Филиппинах
    07:19 06.12.2014
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    Во время перестрелки в юго-западной части Филиппин Лоренцо Винчигерра удалось сбежать от похитителей. Вскоре после этого он был найден военными.
    Филиппинские боевики
    На юге Филиппин исламисты убили еще пять мирных жителей
    05:06 16.11.2014
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    Трех рабочих боевики застрелили в провинции Басилан после неудачной попытки вымогательства. В результате другого инцидента в южном городе Пикит погибли восьмилетняя девочка и 43-летний мужчина.
    Филиппинские женщины. Архивное фото
    Число погибших в боях с исламистами на юге Филиппин возросло до 14
    04:30 15.11.2014
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    Среди них, по всей вероятности, один из главарей "Абу-Сайяф" Хайрулла Асбанг, скончавшийся "вследствие пулевых ранений от огня с воздуха".
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Филиппины перебросили пехотную бригаду для борьбы с вербовщиками ИГ
    06:15 04.10.2014
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    Вооруженные силы Филиппин перебросили на южный остров Минданао пехотную бригаду с целью воспрепятствовать деятельности там вербовщиков группировки "Исламское государство", сообщает новостной интернет-портал GMA News.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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