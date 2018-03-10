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    контрабанда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Пограничники задержала литовца, который вез сигареты в катушках с кабелем
    Контрабандист с фантазией. Литовец спрятал сигареты в катушках с кабелем
    15:03 07.02.2018
    119
    По информации СМИ, 44-летний гражданин Литвы, водитель грузового автомобиля Volvo, пытался скрыто провезти в соседнюю Румынию табачные изделия в катушках с кабелем.
    В Словакии обнаружили контрабандные 2 млн сигарет из Украины
    В Словакии нашли 2 млн пачек сигарет из Украины в мешках с семечками
    18:47 25.01.2018
    352
    Украинский перевозчик отметил в сопроводительных документах, что груз составляют железная руда и семена подсолнечника. Однако при осмотре с помощью специальных зондов (щупов) таможенники обнаружили картонные коробки, завернутые в черные пластиковые пакеты.
    Италия. Архивное фото
    Где миграция, там и контрабанда. Украинцы в Италии
    10:33 05.01.2018
    377Европа открывает для украинцев свои границы
    Италия заинтересована развивать сотрудничество с Украиной, несмотря на скандальные заявления наших политиков и случаи контрабанды, считает эксперт-международник Виктория Вдовиченко.
    Инспектор-кинолог совместно с собакой проводят осмотр груза на таможенном посту в Республике Крым
    Партия контрабандного табака из Украины арестована в Крыму
    08:51 18.12.2017
    339Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации крымского погрануправления ФСБ РФ, из незаконного оборота изъяты свыше 24 тысяч упаковок сигарет на сумму около 1,5 миллионов рублей.
    Крупная партия контрабандных сигарет в Венгрии. Архивное фото
    Украина - мечта контрабандиста: схемы и заработки
    18:15 29.10.2017
    2436Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Пока обычные граждане носят через границу контрабандные сигареты, более предприимчивые вывозят янтарь, металл, древесину, спирт. Как зарабатывают на контрабанде - в обзоре РИА Новости Украина.
    Тысячи упаковок жвачки нашли под обшивкой авто украинца на таможне РФ
    Тысячи упаковок жвачки нашли под обшивкой авто украинца на таможне РФ
    16:53 06.10.2017
    265
    По словам представителя Южного таможенного управления РФ, всего водитель спрятал в машине 7930 пачек жевательной резинки Orbit и Eclipse, а также 455 упаковок конфет Skittles.
    В Волынской области правоохранители изъяли черную кассу таможенников
    В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников
    22:56 16.06.2017
    300Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, в рамках уголовных производств следователи областной прокуратуры и полицейские задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды.
    Утята
    Украинец перевез контрабандой в Россию 2,5 тысячи утят
    12:42 07.06.2017
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    По информации погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области, был задержан гражданин Украины, который переместил в пешем порядке из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска 2,5 тысячи утят.
    Погранслужба Украины. Архивное фото
    Пограничники обнаружили в Тисе тело парня в гидрокостюме
    18:51 26.05.2017
    439Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации госпогранслужбы, пограничный наряд Мукачевского отряда заметил в четверг в реке Тиса тело человека в гидрокостюме. Личность погибшего устанавливается и проверяются обстоятельства гибели.
    Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов Маузер из Украины
    Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов "Маузер" из Украины
    06:05 03.05.2017
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    Канал по контрабандному перемещению из Украины в Россию основных частей огнестрельного оружия пресекла Брянская таможня совместно с УФСБ России по Брянской области. Части оружия отправлялись международными почтовыми отправлениями.
    Военнослужащие 72 ОМБР в зоне АТО
    Военнослужащие 72 бригады задержали в зоне АТО три грузовика с контрабандой
    00:09 01.05.2017
    245Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-центра штаба АТО, в субботу, 29 апреля, совместными усилиями военнослужащих омбр и военной службы контрразведки были обнаружены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией.
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Монгольский дипломат погорел на контрабанде сигарет в Закарпатье 
    15:15 20.04.2017
    407
    Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией монгольского дипломата с большой партией контрабандных сигарет, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    В киевском аэропорту пытались провезти контрабандой 500 кг петрушки и кинзы
    22:52 30.03.2017
    107
    В отношении каждого из пяти граждан Грузии Киевской городской таможней ГФС составлен протокол о нарушении зоны таможенного контроля. Обнаруженная зелень возвращена в Грузию авиалиниями, доставившими ее в Украину.
    СБУ перекрыла мощный канал контрабанды стрелкового оружия
    "Оружие со всего мира". СБУ перекрыла мощный канал контрабанды 
    13:48 09.03.2017
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    Служба безопасности Украины в результате спецоперации перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира. Задержаны трое злоумышленников - жители Киева и Харьковской области.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина с трудом станет экономически успешной без Донбасса - эксперт
    02:13 28.01.2017
    3990Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС заявил, что проблему контрабанды товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса нельзя решить блокадой.
    На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом
    На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом 
    04:38 07.01.2017
    863Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция".
    В Одессе полиция перекрыла канал вывоза контрабандного леса в ЕС
    В Одессе полиция перекрыла канал вывоза контрабандного леса в ЕС
    03:31 07.01.2017
    214Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, отправителем груза, который направлялся в Румынию, являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области.
    Олег Саакян
    Контрабанда в зоне АТО не контролируется и "крышуется" - Саакян
    02:28 17.12.2016
    503Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что эшелоны с контрабандой в зону антитеррористической операции в Донбассе идут каждую ночь.
    Перестрелка с контрабандистами
    На польско-украинской границе произошла перестрелка с контрабандистами
    00:37 02.12.2016
    592Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации министра финансов Александра Данилюка, злоумышленники пытались провезти 4 микроавтобуса контрабанды. Когда их обнаружили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые устроили беспорядки.
    В Киеве СБУ изъяла 120 кг янтаря при попытке контрабанды в Китай. Видео
    В Киеве СБУ изъяла 120 кг янтаря при попытке контрабанды в Китай 
    02:04 23.10.2016
    340Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области в Украине, сообщила Генпрокуратура.
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