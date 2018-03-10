Украинский перевозчик отметил в сопроводительных документах, что груз составляют железная руда и семена подсолнечника. Однако при осмотре с помощью специальных зондов (щупов) таможенники обнаружили картонные коробки, завернутые в черные пластиковые пакеты.
Канал по контрабандному перемещению из Украины в Россию основных частей огнестрельного оружия пресекла Брянская таможня совместно с УФСБ России по Брянской области. Части оружия отправлялись международными почтовыми отправлениями.
По информации пресс-центра штаба АТО, в субботу, 29 апреля, совместными усилиями военнослужащих омбр и военной службы контрразведки были обнаружены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией.
В отношении каждого из пяти граждан Грузии Киевской городской таможней ГФС составлен протокол о нарушении зоны таможенного контроля. Обнаруженная зелень возвращена в Грузию авиалиниями, доставившими ее в Украину.
Служба безопасности Украины в результате спецоперации перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира. Задержаны трое злоумышленников - жители Киева и Харьковской области.
По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция".
По информации министра финансов Александра Данилюка, злоумышленники пытались провезти 4 микроавтобуса контрабанды. Когда их обнаружили и пытались задержать, контрабандисты вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые устроили беспорядки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".