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    В аэропорту "Борисполь" накрыли рекордную контрабанду китайских мобилок

    (обновлено: )14402
    По информации пресс-службы управления ГФС в Киевской области, документы были поданы на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи", но во время таможенного досмотра оказалось, что груз не соответствует заявленному.
    В Борисполе таможенники изъяли рекордную партию контрабандных телефонов
    ГФС в Киевской области

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex — 7000 аппаратов, сообщает пресс-служба управления ГФС в Киевской области.

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    Отмечается, что документы были поданы на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи". Но во время таможенного досмотра оказалось, что груз не соответствует заявленному.

    В грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга.

    По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. В настоящее время устанавливается их стоимость.

    Ранее сообщалось, что работники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни и СБУ в пункте пропуска "Борисполь" пресекли попытку перемещения через границу Украины большой партии лекарственных средств с нарушением таможенных правил.

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