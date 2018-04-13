В аэропорту "Борисполь" накрыли рекордную контрабанду китайских мобилок

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex — 7000 аппаратов, сообщает пресс-служба управления ГФС в Киевской области.

Отмечается, что документы были поданы на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи". Но во время таможенного досмотра оказалось, что груз не соответствует заявленному.

В грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. В настоящее время устанавливается их стоимость.

Ранее сообщалось, что работники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни и СБУ в пункте пропуска "Борисполь" пресекли попытку перемещения через границу Украины большой партии лекарственных средств с нарушением таможенных правил.