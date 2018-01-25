В Словакии нашли 2 млн пачек сигарет из Украины в мешках с семечками

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. На границе с Словакией таможенники обнаружили почти 2 млн штук контрабандных сигарет, спрятанных в мешки с семенами подсолнечника. Нелегальный товар оценивается в сумму почти на 300 тыс евро.

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"Как сообщили в таможенной службе Словакии, поезд следовал из Украины. Украинский перевозчик отметил в сопроводительных документах, что груз составляют железная руда, семена подсолнечника и другие товары. Однако при осмотре с помощью специальных зондов (щупов) таможенники обнаружили картонные коробки, завернутые в черные пластиковые пакеты", — говорится в сообщении mukachevo.net.

В десяти коробках обнаружены сигареты с украинскими акцизными марками.

mukachevo.net В Словакии обнаружили контрабандные 2 млн сигарет из Украины

Ранее сообщалось, что пограничники Венгрии задержали жителя Закарпатья с огромной партией контрабандного янтаря. Он спрятал в обшивку салона своего микроавтобуса Mercedes более 900 килограммов ценного камня.