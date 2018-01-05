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    Киев

    В Киеве СБУ заблокировала контрабанду психотропов через почту

    (обновлено: )69
    В СБУ рассказали, что двадцатилетний житель Киева заказывал психотроп небольшими партиями через международные почтовые отправления в европейских странах.
    В Киеве СБУ заблокировала контрабанду психотропов
    СБУ, facebook

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию государства.

    "Правоохранители установили, что двадцатилетний житель Киева заказывал психотроп небольшими партиями через международные почтовые отправления в европейских странах. В дальнейшем наркоделец изготавливал синтетический наркотик и сбывал его наркозависимым лицам. Оперативники СБУ задержали злоумышленника в почтовом отделении Киева во время получения очередной партии с амфетамином, МДМА и ЛСД, общим весом в пятьдесят граммов", — сообщает подробности СБУ.

    СБУ, facebook
    В Киеве СБУ заблокировала контрабанду психотропов

    Во время обыска квартиры задержанного правоохранители также изъяли психотропные вещества — они отправлены на соответствующую экспертизу.

    Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Следствие продолжается.

    Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.

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