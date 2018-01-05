В Киеве СБУ заблокировала контрабанду психотропов через почту

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию государства.

"Правоохранители установили, что двадцатилетний житель Киева заказывал психотроп небольшими партиями через международные почтовые отправления в европейских странах. В дальнейшем наркоделец изготавливал синтетический наркотик и сбывал его наркозависимым лицам. Оперативники СБУ задержали злоумышленника в почтовом отделении Киева во время получения очередной партии с амфетамином, МДМА и ЛСД, общим весом в пятьдесят граммов", — сообщает подробности СБУ.

СБУ, facebook В Киеве СБУ заблокировала контрабанду психотропов

Во время обыска квартиры задержанного правоохранители также изъяли психотропные вещества — они отправлены на соответствующую экспертизу.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.