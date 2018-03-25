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    Экономика

    Крупную партию янтаря задержали на украинско-польской границе

    Тема:

    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (231)

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    По информации Госпогранслужбы, в общей сложности в автомобиле на украинско-польской границе обнаружили 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем. В них находилось 148 килограммов камней желто-коричневого цвета разного размера.
    На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию контрабанды янтаря
    Госпогранслужба

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пограничники Мостиского отряда задержали крупную партию янтаря на украинско-польской границе, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

    СБУ изъяла три тонны янтаря
    Служба безпеки України
    В Житомирской области СБУ изъяла более трех тонн янтаря

    Украинец планировал вывезти в Польшу почти 150 килограммов янтаря. Чтобы скрыть камни он положил их в полости своего автомобиля.

    "Государственную границу житель Львовщины пересекал микроавтобусом "Мерседес" через пункт пропуска "Смильница". Совместная обзорная группа обнаружила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", — говорится в сообщении.

    В общей сложности в автомобиле обнаружили 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем. В них находилось 148 килограммов камней желто-коричневого цвета разного размера.

    Госпогранслужба
    На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию контрабанды янтаря

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.

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