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    демонтаж

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1456
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
    Савченко: в КГГА намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве. Видео
    Савченко: в КГГА намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве 
    22:31 27.03.2017
    217
    По словам заместителя начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, в Киевской городской государственной администрации намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве.
    Снос МАФов на рынке на Оболони в Киеве
    Снос МАФов: коммунальщики работают в балаклавах во избежание угроз - депутат
    00:58 16.12.2016
    167Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" депутат Киевсовета Владислав Михайленко заявил, что практически на каждом демонтаже МАФов работники коммунальных служб получают какие-то телесные повреждения.
    Демонтаж магазина Roshen на Святошино в Киеве. Видео
    Демонтаж скандального магазина Roshen на Святошино в Киеве 
    16:52 05.07.2016
    1211Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Во вторник, 5 июля, рано утром в Киеве возле метро Святошино сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" демонтировали магазин Roshen.
    Снос МАФов возле метро Святошин в Киеве
    Снос киосков возле метро "Святошин" в Киеве начался с драки с полицией
    07:43 01.07.2016
    3073Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В районе станции метро "Святошин", где в пять утра возобновился демонтаж МАФов, произошли стычки между правоохранителями и защитниками киосков. Одной женщине стало плохо, ей вызвали "скорую".
    Потасовки с радикалами во Львове
    "Правый сектор" пытался снести памятник коммунисту Тудору во Львове
    12:57 09.05.2016
    840День Памяти и День Победы в Украине
    Руководитель ГУ НП во Львове Дмитрий Загария заявил, что сторонников организаций "Правый сектор" и "Белые горваты" было около 40, двух из них задержали за сопротивление полиции.
    Снос монумента чекистам на Лыбидской площади в Киеве
    Снос памятника чекистам - вандализм в законе
    08:30 29.04.2016
    2091Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Сноса монумента чекистам в Киеве стал лакмусовой бумажкой нежелания властей нести ответственность за происходящее. Пока вандалы полчетверга пытались отбить нос у гранитных коммунистов, чиновники решали, в чьей компетенции лежит решение проблемы.
    Ситуация возле Дома профсоюзов в Киеве из-за кафе Каратель
    "Выселение" скандального кафе "Каратель" из Дома профсоюзов в Киеве 
    13:18 07.04.2016
    875
    Представители владельца скандального кафе "Каратель", открытого в Доме профсоюзов в Киеве, оказали сопротивление сотрудникам коммунальных служб столицы, которые приехали к зданию с целью установить забор.
    В Черновцах демонтировали часть вывески Сбербанк России
    В Черновцах демонтировали часть вывески "Сбербанк России"
    17:19 05.03.2016
    1159
    Как сообщается, вывеску демонтировали вечером 4 марта на основании решения рабочей группы городского совета. Демонтаж коснулся части вывески - слово "Сбербанк" оставлено, сняты буквы "России".
    Демонтаж незаконных газовых АЗС в Полтавской области. Видео
    Демонтаж незаконных газовых АЗС в Полтавской области 
    23:40 24.02.2016
    331Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Сотрудники Национальной полиции Украины и ГСЧС обнаружили и демонтировали 3 незаконные газовые АЗС на территории Полтавской области.
    Памятник Ленину демонтировали в Лисичанске
    Памятник Ленину демонтировали в Лисичанске
    01:46 23.02.2016
    269На металлолом. Украина против советских памятников.
    Монумент демонтирован по инициативе депутата Лисичанского городского совета от партии "Солидарность" Виталия Шведова. После демонтажа памятник перенесут в городской музей.
    Разбор торгового киоска в Киеве
    Все МАФы в Киеве принадлежат десятку бизнесменов - депутат Киевсовета
    18:12 16.02.2016
    496Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
    Демонтаж памятника Ленину
    Музей в Виннице принял первые демонтированные коммунистические объекты
    21:28 23.01.2016
    108На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно информации, фонды Винницкого областного краеведческого музея пополнил также барельеф в честь установления советской власти в Виннице, который демонтировали из здания бывшей городской Думы, на улице Соборной.
    На Запорожстали демонтировали трубу старой котельной
    На "Запорожстали" демонтировали трубу старой котельной 
    20:48 17.10.2015
    440
    На "Запорожстали" демонтировали железобетонную трубу недостроенной котельной, находящейся на балансе комбината. Высота трубы составляла около 150 метров. Труба легла точно в заданном направлении.
    Демонтаж трубы старой котельной на Запорожстали
    Демонтаж трубы старой котельной на "Запорожстали" 
    20:13 17.10.2015
    338
    На "Запорожстали" планово была демонтирована железобетонная труба недостроенной котельной, находящейся на балансе комбината. Высота трубы составляла около 150 метров.
    Памятник экипажу бронепоезда Таращанец в одноименном парке в Киеве
    Киевские памятники, подлежащие сносу в рамках десоветизации 
    15:14 27.09.2015
    981На металлолом. Украина против советских памятников.
    Украинский институт национальной памяти (УИНП) составил перечень из 105 памятников и памятных знаков советской эпохи, которые до сих пор находятся на улицах Киева и "подлежат демонтажу".
    Станция Киевского метрополитена Золотые ворота
    В метро Киева демонтировали коммунистическую символику
    19:13 16.07.2015
    141На металлолом. Украина против советских памятников.
    В центральном зале станции "Шулявская" демонтирована надпись "Коммунизм", также снят барельеф серпа и молота с дверцы кабельного отсека на станции "Берестейская".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко
    13:33 09.03.2018
    1456
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
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