По словам заместителя начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, в Киевской городской государственной администрации намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве.
Сноса монумента чекистам в Киеве стал лакмусовой бумажкой нежелания властей нести ответственность за происходящее. Пока вандалы полчетверга пытались отбить нос у гранитных коммунистов, чиновники решали, в чьей компетенции лежит решение проблемы.
Представители владельца скандального кафе "Каратель", открытого в Доме профсоюзов в Киеве, оказали сопротивление сотрудникам коммунальных служб столицы, которые приехали к зданию с целью установить забор.
Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
Согласно информации, фонды Винницкого областного краеведческого музея пополнил также барельеф в честь установления советской власти в Виннице, который демонтировали из здания бывшей городской Думы, на улице Соборной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".