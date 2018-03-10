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Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.