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    Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко

    (обновлено: )67560
    Согласно информации, во время демонтажа гаражей на место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    facebook.com/s.kutniak

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева рассказала, что в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт с участием народного депутата Юрия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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    По данным полиции, столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой.

    "Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия", — сообщили в полиции.

    Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались. Сообщений от врачей тоже не поступало.

    "Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли", — сообщили в полиции.

    Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

    Ранее сообщалось, что в Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко. У него также может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.

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