Потасовка и "коктейль Молотова": подробности конфликта с Левченко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева рассказала, что в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт с участием народного депутата Юрия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия", — сообщили в полиции.

Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались. Сообщений от врачей тоже не поступало.

"Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли", — сообщили в полиции.

Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко. У него также может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.