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    киоски

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Перекрытие движения на Крещатике защитниками МАФов
    Защитники МАФов прорвались в КГГА и перекрыли Крещатик
    12:31 21.04.2016
    2562Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Белоцерковца, протестующие дошли до третьего этажа администрации, после чего их оттеснили.
    В Киеве появился полицейский киоск
    В Киеве установили полицейский киоск
    12:54 25.03.2016
    155Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Пункт полиции находится рядом с крупнейшим столичным рынком для купли-продажи электроприборов и техники. Он откроет двери уже в ближайшее время, после окончания работ по его укомплектованию.
    Продавщица в одном из киосков в Киеве. Архивное фото
    Кому выгоден запрет на продажу алкоголя в киосках
    19:38 19.03.2016
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    Киевсовет одобрил запрет на продажу алкоголя в МАФах. Заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев сообщил, что в ближайшее время это решение будет отменено через суд.
    Разбор торгового киоска в Киеве
    Все МАФы в Киеве принадлежат десятку бизнесменов - депутат Киевсовета
    18:12 16.02.2016
    496Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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