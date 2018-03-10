Киевсовет одобрил запрет на продажу алкоголя в МАФах. Заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев сообщил, что в ближайшее время это решение будет отменено через суд.
Заявление, что сносом МАФов власть уничтожает малый бизнес, это спекуляция, ведь на самом деле всеми ими владеет десяток людей, и это огромный коррумпированный бизнес, заявил депутат Киевсовета от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Денис Москаль.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".