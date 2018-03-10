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    цветы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Cажающая цветы девушка взорвала сеть. Видео
    На это можно смотреть бесконечно. Девушка очень медленно сажает цветы 
    15:37 28.02.2018
    1837
    Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
    В Днепре расцвели розы среди января
    В Днепре среди зимы расцвели розы
    16:22 12.01.2018
    99
    Жители одного из жилмассивов Днепра заметили куст ярких цветов. Пользователей соцсетей это огорчило, потому что из-за морозов куст роз замерзнет и больше не будет цвести.
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата 
    17:01 22.06.2017
    449
    Участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
    Фестиваль тюльпанов Тайны Пасхальной писанки в Киеве
    Фестиваль тюльпанов "Тайны Пасхальной писанки" в Киеве 
    02:13 17.04.2017
    651
    Для создания цветочной выставки "Тайны Пасхальной писанки" на Певческом поле было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей. К созданию цветочных композиций приложили руку более 200 работников.
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    Цветы и свечи на месте гибели "Моторолы" в Донецке 
    03:58 19.10.2016
    818Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам представителя Минобороны ДНР, командира одного из подразделений ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола" похоронят в среду, 19 октября, в 10.00 начнется панихида.
    Рекордная выставка цветов в Киеве
    Рекордная выставка цветов в Киеве 
    04:02 08.10.2016
    341
    В пятницу, 7 октября, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов "Мелодия осени". 3-D инсталляция из хризантем будет занесена в Книгу рекордов Украины.
    День памяти и примирения в Харькове
    День памяти и примирения в Харькове 
    00:50 09.05.2016
    508День Памяти и День Победы в Украине
    В Харькове на Мемориале Славы 8 мая состоялось возложение цветов по случаю Дня памяти и примирения. Цветы к памятнику Скорбящей Матери и братским могилам принесли сотни харьковчан.
    Одесситы несут цветы к зданию генерального консульства РФ в Одессе
    Одесситы несут цветы к зданию Генерального консульства РФ 
    05:29 21.03.2016
    580Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Одесситы несут цветы и игрушки к зданию Генерального консульства Российской Федерации в память о погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону.
    Цветы у посольства России в Киеве. Видео
    Цветы у посольства России в Киеве 
    04:19 21.03.2016
    613Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В Киеве люди приносят цветы и игрушки к ограде Посольства Российской Федерации в память о погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону.
    Порошенко возложил цветы к посольству Франции в Киеве
    Порошенко возложил цветы к посольству Франции в Киеве 
    17:18 14.11.2015
    490Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк в память о погибших при терактах в Париже возложили цветы к посольству Франции в Киеве. Также к посольству прибыли жена премьер-министра, министр внутренних дел Арсена Аваков и ряд чиновников.
    Цветы у посольства Франции в Москве
    Цветы и свечи несут к французскому посольству в Москве
    06:11 14.11.2015
    228Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Цветы и свечи несут к французскому посольству на Якиманке в центре Москвы глубокой ночью. У ограждения вокруг дипмиссии лежат первые цветы и свечи, надпись "Скорбим вместе с Францией".
    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству. Видео
    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству 
    04:19 14.11.2015
    207Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Киевляне несут цветы и свечи к французскому посольству. В столице Украины сейчас 4 часа утра, но у посольства Франции в Киеве собрались несколько десятков людей, чтобы выразить свои сопереживания, происходящему сейчас в Париже.
    Жители Киева приносят цветы к посольству РФ в связи с крушением российского самолета А321
    Катастрофа Airbus-321: искреннее сочувствие киевлян
    18:40 02.11.2015
    849Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Уже третий день киевляне несут к зданию российского посольства цветы, иконы и свечи в память о погибших при крушении российского лайнера в Египте.
    Букет хризантем
    На Певческом поле в Киеве стартует выставка хризантем
    15:09 04.10.2015
    2839
    Согласно информации, композиции цветов представлены в виде традиционных праздников и обрядов. Так, мастера в своих композициях планируют изобразить праздник Ивана Купала, Новый год, праздник 1 сентября.
    Место крушения Boeing 777 малайзийских авиалиний
    Голландцы почтили погибших с MH17 подсолнухами, выращенными из семян с места ЧП
    16:39 17.07.2015
    98Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По словам священника, жертвы трагедии продолжат жить в цветках подсолнухов, которые растут рядом с церковью Святого Вита, расположенной в центре города.
    Бойцы добровольческих батальонов и ВСУ вместе с ветеранами торжественно возложили цветы к Мемориалу Славы
    Торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы в Харькове 
    17:50 09.05.2015
    891День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Как сообщается, силовики поблагодарили ветеранов за их подвиг и почтили память погибших. Харьковчане дарили ветеранам цветы и говорили теплые слова благодарности и поддержки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Cажающая цветы девушка взорвала сеть. Видео
    На это можно смотреть бесконечно. Девушка очень медленно сажает цветы 
    15:37 28.02.2018
    1837
    Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
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