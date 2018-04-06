В Черкасской области появилось море подснежников

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Тысячи подснежников расцвели в Холодном Яру в Черкасской области, сообщает издание Svidok.
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В Национальном историко-культурном заповеднике "Чигирин" сообщили, что время цветения подснежников будет недолгим, поскольку они начали цвести еще до того, как сошел снег.
"Подснежники уже цветут, на пасхальные праздники еще будут цвести, но недолго, как объясняли коллеги, они уже под снегом цвели, пришло тепло — еще немного и отцветут. Но на выходные будут не просто цвести, но и пахнуть изо всех сил, потому что очень тепло ", — сообщили представители заповедника.
Ранее сообщалось, что массово цветут крокусы в дендрологическом парке "Березинка" в 10 километрах от Мукачево Закарпатской области.