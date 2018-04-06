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    В Черкасской области появилось море подснежников

    (обновлено: )21030
    В Национальном историко-культурном заповеднике "Чигирин" сообщили, что время цветения подснежников будет недолгим, поскольку они начали цвести еще до того, как сошел снег.
    Заповедник в Черкасской области полностью усыпан цветущими подснежниками
    svidok

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Тысячи подснежников расцвели в Холодном Яру в Черкасской области, сообщает издание Svidok.

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    В Национальном историко-культурном заповеднике "Чигирин" сообщили, что время цветения подснежников будет недолгим, поскольку они начали цвести еще до того, как сошел снег.

    svidok
    Заповедник в Черкасской области полностью усыпан цветущими подснежниками

    "Подснежники уже цветут, на пасхальные праздники еще будут цвести, но недолго, как объясняли коллеги, они уже под снегом цвели, пришло тепло — еще немного и отцветут. Но на выходные будут не просто цвести, но и пахнуть изо всех сил, потому что очень тепло ", — сообщили представители заповедника.

    Ранее сообщалось, что массово цветут крокусы в дендрологическом парке "Березинка" в 10 километрах от Мукачево Закарпатской области.

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