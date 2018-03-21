Я - ром, а не преступник. О нелегкой судьбе цыган в Украине

РИА Новости Украина

Многие помнят такую поговорку: "Будь послушным, а то тебя украдут цыгане", то есть уже с детства у нас формировали негативное отношение к ромам, мол, цыгане – это что-то плохое, их надо бояться и избегать. Как это – быть ромом в Украине и могут ли быть ромы такими же гражданами Украины, как и мы, пишет ЗіК.

Об этой, а также других проблемах говорили представители ромской молодежи из Львова, Харькова, Закарпатья, Запорожья и Херсона во время публичного обсуждения "OPEN SOCIETY TALKs "гРОМадяниУкраїни", которое устроили во Львове в Центре митрополита Андрея Шептицкого УКУ при поддержке Западноукраинского представительства международного фонда "Возрождение".

Украинцы, действительно, мало знают о жизни цыган. Образованные представители ромской молодежи, рассказывая свои истории, делясь собственным опытом, пытались восполнить этот пробел, развеять стереотипы. И удалось ли им это, судите сами.

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Галина Юрченко, активистка ромской общины Львова – рассказала о семье.

Ромская фамилия Галины Юрченко – Галя Оселедчиха. Она отметила, что для цыган очень важны их фамилия и род. Ее фамилию уже несут более семи поколений. "Мы не ведем кочевой образ жизни, но раньше в семье были люди, которые вели такой образ жизни. Моя бабушка, с которой сейчас живу, родилась в период кочевки. В те времена была распространена торговля на рынках. Мой дед и его семья путешествовали от ярмарки к ярмарке, где продавали и покупали лошадей. Для моего деда его кибитка была и домом, и государством. В ней он родился, а также и его сестры и братья… По мужской линии все члены рода уже не вели кочевого образа жизни еще до принятия закона СССР, который его запрещал. В семье была одна украинка, – прапрадед Семен женился на украинке Марфе из богатой семьи, они вместе кочевали".

Папа Галины закончил Львовскую политехнику, и на то время он был одним из двух мужчин цыганской национальности, которые учились в вузе. Галина Юрченко тоже учится на магистратуре экономического факультета Львовской политехники.

"Когда я была маленькой и ходила в школу, то боялась оставаться в классе одна. Боялась, потому что знала: если у кого-то что-то пропадет, то все подумают на меня. С этой мыслью живу и сегодня. Несмотря на то, что у меня очень много друзей не цыган, считаю себя достаточно интегрированной и не должна ничего бояться, но такие вещи навсегда оставляют отпечаток", – отметила Галина Юрченко.

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По словам Галины, когда поступала в университет, у нее был выбор: или пойти на специальность, о которой думала, или туда, куда и друзья, – она выбрала второе, потому что боялась, как ее воспримут новые люди.

"Теперь во Львове по телевизору каждый день говорят о том, что созданы отряды для борьбы с ромами, и это влияет на каждого из нас. Прежде всего это отражается на детях, которые теряют мотивацию ходить в школу, потому что их там обижают. Это влияет на взрослых, которые приходят на работу и ощущают это негативное психологическое состояние. У меня всегда было такое осознание: я родилась в Украине, как и мои родители, но нас никогда не считали полноценными гражданами Украины. Несмотря на это, мне не мешает быть гражданкой Украины то, что я ромка. Мне бы хотелось, чтобы мои дети не чувствовали такого давления", – рассказала Галина Юрченко.

Януш Панченко из Каховки Херсонской области – поделился информацией о том, кто такие цыгане, откуда они взялись, почему их можно встретить в каждой стране.

Предки цыган-выходцы из Индии, точная дата происхождения ромов неизвестна, есть версия, что это произошло в период с 900-1100 гг. Индийские кочевые племена занимались кузнечным делом, заклинанием змей, кочевым скотоводством. Одна группа таких кочевых племен перешла из Индии в Иран. Часть этой группы осталась в Иране и живет там до сегодняшнего дня, вторая часть мигрировала в Армению, образовав там новую ромскую этногруппу. Там они приняли христианство. Потом часть ромов продолжила мигрировать на территорию Византийской империи. В XI веке ромы уже там были. Только после того, как Османская империя захватила Византию, ромы начали массово мигрировать в Европу.

Само слово цыган появился в византийский период и означает маг, чародей. Вместе с миграцией цыган в Европу мигрировало и это слово. Первое упоминание о ромах в Украине датируется началом XVII века. Это были ромы-сербы. Ромское население не моноэтнично, оно содержит много этнических групп. В Европе насчитывается около 80 этногрупп, В Украине – около 15.

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Кроме сербов в Украине есть крымские ромы с территории Крымского ханства. Они были мусульманами. Также в Украине есть ромы котляры (т.к.занимались посудой) и ромы влахи.

Практикующий психолог Анжелика Кругляк из Запорожья рассказала о проблемах, связанных с образованием цыганских детей.

"Я сейчас учусь в магистратуре, у меня есть много друзей не цыган, я выросла в не бедной семье. Однако во всех нациях есть люди, которые имеют небольшой доход. И это основная причина (есть также второстепенные), почему многие цыгане не получают образования. Также очень много цыганских семей очень боятся, что их ребенок будет страдать от булинга (травля одного ребенка другим – ред.) в школах. И эту проблему надо решать, она касается не только цыганских детей. Это задача социальных педагогов, психологов, работающих в школе. Кроме того, некоторые цыганские консервативные семьи считают, что ребенок в школе может потерять свою традиционную идентичность", – сказала Анжелика Кругляк.

Она отметила, что процент цыганских детей, которые не ходят в школу, небольшой. А глобальная причина – недостаточно социально-экономических действий со стороны властей для поддержки семей с низким уровнем дохода.

Директор ромской программной инициативы Международного фонда "Відродження"(Киев) Ольга Жмурко отметила, что в Украине существует стратегия интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства с 2013 года, но эта стратегия не работает, потому что на местном уровне, в социальных службах нет достаточного понимания проблемы и компетенции, чтобы ее решать.

Александра Коряк, представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Харьковской области рассказала о преступлениях на почве нетерпимости.

"Преступления на почве нетерпимости – это преступления, совершаемые в определенной группы лиц, могут относится к любой меньшинства: ЛГБТ, национальные меньшинства, религиозные меньшинства. И такие преступления наиболее опасны для общества, потому что они являются крайней формой дискриминации. Когда преступник идет на это преступление, он отвергает любой принцип равенства, который существует в обществе. Больше всего преступлений на почве нетерпимости совершаются против национальных меньшинств, в частности, против ромов", – рассказала Александра Коряк.

Она отметила, что не нашла в едином реестре судебных решений ни одного приговора за преступление против национальных меньшинств.

zik.ua Александр Коряк

"Можно оказаться на месте жертвы только за то, что ты – ром. Это очень обидно, даже наиболее резонансные преступления против ромов плохо расследуются", – сказала Александра.

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Ведущий этой передачи "Романо Дживипен" на ТВ в Ужгороде Виктор Човка поделился ромской проблематикой в СМИ. Он также написал книгу о приметах и суевериях цыган.

По его словам, на Закарпатье по последним подсчетам живет около 80 тысяч ромов в компактных местах проживания. Виктор показал примеры негативных публикаций местных СМИ о ромах, а также комментарии, в частности, одной преподавательницы в ромской школе, которая постоянно в разных группах пишет негативные комментарии вроде "цыган – это не народность", а потом эта учительница идет учить цыганских детей.

"СМИ не интересует позитивная информация о ромах, хотя в АТО очень много цыган, они собирают средства для армии. Несмотря на частые угрозы, призывы к расправам над цыганами, никто из властей на это не реагирует", – сказал Виктор Човка.

Он отметил, что его передача "Романо Дживипен" на ТВ в Ужгороде в этом году будет праздновать 10-летие.

zik.ua Виктор Човка

Елена Вайдалович, студентка Киевского национального университета им. Т. Шевченко, активистка флеш-моба "Я ром, а не преступник".

"Мы граждане одного государства, это наша общая родина, и мы хотим быть ее полноценными гражданами. Но из-за определенных барьеров, которые есть на нашем пути, мы не можем в полной мере себя реализовать. Эти предубеждения касаются не только предубеждений, дискриминации, а также социальных, экономических факторов. В Декларации прав человека есть статья, где записано, что все люди равны и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. В несколько упрощенном виде об этом говорится в Конституции – все граждане равны перед законом. И это мы называем формальным, юридическим равенством, то есть на бумаге. А что же на самом деле? А в реальности дела идут тернистым путем. Есть много факторов, которые не способствуют равенству – несостоятельность, несоциализированность людей по сравнению с экономически более состоятельными. Мы должны учитывать эти факторы, которые соответствуют реальному положению дел в обществе", – отметила Елена Вайдалович.

zik.ua Елена Вайдалович

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Относительно образования ромских детей в Украине, Елена отметила, что здесь, если ты ром – это уже проблема. Она считает, что помочь может применение принципа позитивных действий, был изобретен в США и был направлен на улучшение положения чернокожего населения – создание для них равных возможностей со всеми членами общества. Во многих странах есть такие программы, и они эффективно работают для содействия интеграции и борьбы с бедностью среди ромов. А в Украине вроде бы и есть стратегия об интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства, но она не работает.

Елена считает, что в школах, где есть цыганские дети, надо распространить практику ромских посредников, также создать центры, где бы малоимущих цыган обучали рабочим специальностям, нужных на рынке труда, и создать спецприюты для ромов, особенно из Закарпатья.