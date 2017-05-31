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    Общество

    Возле одесского Дома профсоюзов поселились цыгане

    (обновлено: )7810
    Местные жители жалуются на "пьяные дебоши", хотя сами ромы уверяют, что приехали в Одессу в поисках работы, и намерены устроиться дворниками. По их словам, они приехали из разных сел Одесской области.
    Цыганский табор возле Дома профсоюзов в Одессе
    048.ua

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В парке возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе поселились ромы: одни живут в палатке, другие – прямо под открытым небом.

    Подобная ситуация наблюдается ежегодно в теплое время года. Цыгане разводят костры, сушат вещи на ветках деревьев, а местные жители жалуются на "пьяные дебоши ромов", отмечает местное издание 048.ua.

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    "Они (ромы — Ред.) рассказали, что все они одна семья, родом из разных деревень Одесской области. Наименования сел они отказались называть, но между собой говорят на румынском языке", — сказано в сообщении.

    048.ua
    Цыганский табор возле Дома профсоюзов в Одессе

    На вопрос, почему живут на улице, ромы сообщили, что приехали в город временно в поисках работы. Также они заверили, что "не злоупотребляют спиртным и нормально себя ведут".

    Многие из них надеются устроиться дворниками и жить в подвале, который предоставляет горсовет коммунальным работникам.

    Ранее был разобран и ликвидирован цыганский табор на улице Сортировочной в Дарницком районе Киева.

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