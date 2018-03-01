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    Фотоленты

    Горячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария

    (обновлено: )751
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone
    Джена Ямамото
    instagram.com/gypsyone

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    25-летняя модель японско-гавайско-пуэрториканского происхождения Джена Ямамото известна под ником GipsyOne. Ее популярность в интернете давно превзошла успех многих звезд телевидения и кино. Сегодня у девушки около миллиона поклонников только в Instagram.

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    Красавица обожает фотографировать и по-мнению специалистов неплохой граффити-художник.

    Джена живет в Лос-Анджелесе. Ее рост составляет всего 163 см, но глядя на ее фотографии совершенно не скажешь о ее миниатюрности.

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