Горячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария

25-летняя модель японско-гавайско-пуэрториканского происхождения Джена Ямамото известна под ником GipsyOne. Ее популярность в интернете давно превзошла успех многих звезд телевидения и кино. Сегодня у девушки около миллиона поклонников только в Instagram.

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Красавица обожает фотографировать и по-мнению специалистов неплохой граффити-художник.

Джена живет в Лос-Анджелесе. Ее рост составляет всего 163 см, но глядя на ее фотографии совершенно не скажешь о ее миниатюрности.