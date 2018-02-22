Сошла с обложки Playboy: французская модель переплюнула Карадшьян

Француженка Анастасия Долл решила не надеяться на натуральную красоту и улучшила свои формы, увеличив грудь. После этого девушка стала походить на мировую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

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Оказалось, что пышная Долл пришлась по вкусу многим поклонникам красавиц с глянцевых обложек. Один из последних контрактов Анастасии — публикация на обложке и развороте в шведском издании Playboy.

Ранее украинская модель Валерия Радкевич появилась на обложке выпуска Playboy Италия в марте 2017 года.

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