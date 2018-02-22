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    Фотоленты

    Сошла с обложки Playboy: французская модель переплюнула Карадшьян

    (обновлено: )100102
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll
    Модель Анастасия Долл
    instagram.com/anastasiiadoll

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    Француженка Анастасия Долл решила не надеяться на натуральную красоту и улучшила свои формы, увеличив грудь. После этого девушка стала походить на мировую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

    Смотрите также: Модель Алексис Рэн снялась без бикини и прикрылась венком из цветов

    Оказалось, что пышная Долл пришлась по вкусу многим поклонникам красавиц с глянцевых обложек. Один из последних контрактов Анастасии — публикация на обложке и развороте в шведском издании Playboy.

    Ранее украинская модель Валерия Радкевич появилась на обложке выпуска Playboy Италия в марте 2017 года.

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