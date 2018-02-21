Модель Алексис Рэн снялась без бикини и прикрылась венком из цветов

Всемирно известная бикини-модель Алексис Рэн согласилась на откровенную фотосессию для американского журнала Sports Illustrated.

Девушка, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей, позирующих в купальнике, в этот раз сделала несколько снимков совсем без бикини или же топлес.

На одной из фото Алексис прикрывает интимные места венком из цветов.

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Ранее абсолютная чемпионка Украины WАBBA 2016 по фитнес-бикини, чемпионка мира Марина Андриенко порадовала своих подписчиков в Instagram новыми откровенными снимками.

Plus size модель Эшли Грем также не стесняется позировать в бикини. В последней рекламной кампании купальников Эшли появилась вместе со своей 53-летней мамой.

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