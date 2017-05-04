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    В Запорожье женщина продала собственную дочь цыганам - СМИ

    (обновлено: )33301
    Как сообщают местные СМИ, женщина получила за ребенка 50 тысяч долларов, а позднее девочка сбежала в Запорожье к своему парню, с которым ей удалось созваниваться.
    Цыгане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье женщина продала цыганскому барону из Днепра собственную 14-летнюю дочь, сообщают местные СМИ.

    Цыганский табор на левом берегу Киева среди мусорных свалок. Видео
    Facebook Неинтересный Киев
    Цыганский табор на левом берегу Киева среди мусорных свалок

    На данный момент, местонахождение ребенка установлена, она передана под опеку полиции.

    Как сообщает "ZаБор", женщина получила за ребенка 50 тысяч долларов, а позднее девочка сбежала в Запорожье к своему парню, с которым ей удалось созваниваться.

    "В результате данного инцидента между цыганами Запорожья и Днепра начался конфликт. Якобы последние даже "объявили войну" своим соседям", — отмечается в сообщении.

    По факту инцидента открыто уголовное производство. На данный момент официальных комментариев Нацполиции не поступало.

    Ранее сообщалось, что в Киеве был разобран и ликвидирован цыганский табор на улице Сортировочной в Дарницком районе.

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