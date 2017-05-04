В Запорожье женщина продала собственную дочь цыганам - СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье женщина продала цыганскому барону из Днепра собственную 14-летнюю дочь, сообщают местные СМИ.
На данный момент, местонахождение ребенка установлена, она передана под опеку полиции.
Как сообщает "ZаБор", женщина получила за ребенка 50 тысяч долларов, а позднее девочка сбежала в Запорожье к своему парню, с которым ей удалось созваниваться.
"В результате данного инцидента между цыганами Запорожья и Днепра начался конфликт. Якобы последние даже "объявили войну" своим соседям", — отмечается в сообщении.
По факту инцидента открыто уголовное производство. На данный момент официальных комментариев Нацполиции не поступало.
Ранее сообщалось, что в Киеве был разобран и ликвидирован цыганский табор на улице Сортировочной в Дарницком районе.