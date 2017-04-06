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    Киев

    В Дарницком районе Киева полностью уничтожено поселение цыган

    (обновлено: )11301
    На месте табора запланировали создать сквер. Как сообщают СМИ, цыганское поселение на улице Сортировочной было разобрано благодаря местным активистам.
    Демонтаж цыганского табора в Дарницком районе Киева (ул. Сортировочная)
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве был разобран и ликвидирован цыганский табор на улице Сортировочной в Дарницком районе, сообщает "Киев Оперативный".

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    "После демонтажа цыганских построек, неубранные остовы и мусор были сожжены, на место прибыли сотрудники ГСЧС", — говорится в сообщении.

    Facebook Киев Оперативный
    Цыганский табор в Дарницком районе Киева (ул. Сортировочная)

    Как отмечается, на месте табора запланировали создать сквер.

    Facebook Киев Оперативный
    Демонтаж цыганского табора в Дарницком районе Киева (ул. Сортировочная)

    Напомним, ранее офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявлял, что цыгане в Украине остаются наиболее уязвимой и дискриминируемой категорией населения.

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