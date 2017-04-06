В Дарницком районе Киева полностью уничтожено поселение цыган

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве был разобран и ликвидирован цыганский табор на улице Сортировочной в Дарницком районе, сообщает "Киев Оперативный".

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"После демонтажа цыганских построек, неубранные остовы и мусор были сожжены, на место прибыли сотрудники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Facebook Киев Оперативный Цыганский табор в Дарницком районе Киева (ул. Сортировочная)

Как отмечается, на месте табора запланировали создать сквер.

Facebook Киев Оперативный Демонтаж цыганского табора в Дарницком районе Киева (ул. Сортировочная)

Напомним, ранее офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявлял, что цыгане в Украине остаются наиболее уязвимой и дискриминируемой категорией населения.