Из Тернополя. Он ее по лицу, она его ножом в сердце - кровавая бытовуха

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РИА Новости Украина

Они жили по соседству. Сначала скрывали свои отношения и не демонстрировали их на людях. Вместе ездили на заработки, начали жить вместе. Соседи поговорили – и замолчали. Ей – 45, ему – 29 и он почти ровесник ее сына, пишет Ирина Белякова.

Он ударил ее по лицу. Она, защищаясь, рубанула ножом в сердце. Он за несколько часов скончался в больнице. Она – предстанет перед судом. За убийство сожителя, который существенно младше любимой, ей грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы…

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Трагедия произошла в селе Кобыловолоки, Теребовлянcкого района, 3 декабря 2017 года

45-летняя Светлана, которая ударила сожителя ножом в ответ на насилие с его стороны, предстанет перед судом.

20minut.ua На месте преступления в Тернополе

За неделю до убийства вернулись с заработков

“Теребовлянская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ст.116 УК Украины относительно жительницы одного из сел Теребовлянского района Тернопольской области, – сообщает пресс-слубжа прокуратуры области. – Установлено, что жительница одного из сел Теребовлянского района 3 декабря 2017 года, находясь в состоянии сильного душевного волнения из-за насилия со стороны своего сожителя, умышленно нанесла ему удары ножом в левую часть груди. Этим причинила последнему телесные повреждения”.

Как стало нам известно, Светлана разведена, у нее двое детей. Они уже взрослые, у них – собственные семьи. За неделю до несчастья, по словам старшего следователя-криминалиста Андрея Ивасишина, оба вернулись с заработков. И пошли в гости к родителям мужа.

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Там мужчина немного выпил, а когда гражданские супруги вернулись домой, он начал кричать, а потом ударил женщину по лицу. Последняя, пытаясь защититься, схватила со стола кухонный нож и ударила им обидчика в левую верхнюю часть груди. Увидев, что натворила, она побежала к родителям мужа, рассказала, что случилось и попросила вызвать скорую.

“Раненого тогда забрала бригада экстренной медицинской помощи, — рассказал начальник отдела коммуникации главного управления нацполиции в области Сергей Крета. – У мужчины медики констатировали, кроме проникающего ножевого ранения грудной клетки, травмы легкие и межреберной артерии. Спасти жизнь мужчины не удалось”.

Ссор никто не слышал – не видел

Тогда женщина в содеянном созналась. Ее задержали и объявили подозрение, согласно ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Вскоре статью переквалифицировали на 116-ю – умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения.

Пока длилось следствие, село гудело, как улей. Теперь редко кто вспоминает, что случилось в первый месяц зимы в их селе. И то – разве что в частных разговорах.

О Светлане Г. односельчане и слова плохого не говорят. Вспоминают, как училась в другом городе, потом вышла замуж, родила детей. Приезжала к родителям в Кобыловолоки. О Сергее – тоже только хорошее. Не пил, не буянил. О нарушении общественного порядка в сельсовет никто не сообщал, говорит председатель Кобыловолоцкого сельсовета Игорь Титан.

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“Что у них там происходило – не знаю, никто ссор не слышал – не видел, – говорит Игорь Титан. — Сергей спиртным не злоупотреблял. Сейчас в селе живут его родители и бабушка. Брат работает в другом месте, приезжает на выходные к родителям. Светлана тоже никогда не жаловалась на побои сожителя”.

В селе временами все же вспоминают о громком убийстве. Светлану не осуждают, но и Сергея жалеют. И как будто оправдывают обоих: "Бил – надо было макогоном огреть. Зачем же сразу за нож…"

20minut.ua На месте преступления в Тернополе

Юридическая справка

Уголовный кодекс Украины

Статья 116. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего вследствие противозаконного насилия, систематического издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.