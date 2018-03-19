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    Репортажи

    Из Тернополя. Он ее по лицу, она его ножом в сердце - кровавая бытовуха

    (обновлено: )208
    У мужчины – проникающее ножевое ранение грудной клетки, травмы легких и межреберной артерии. Женщине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Они жили по соседству. Сначала скрывали свои отношения и не демонстрировали их на людях. Вместе ездили на заработки, начали жить вместе. Соседи поговорили – и замолчали. Ей – 45, ему – 29 и он почти ровесник ее сына, пишет Ирина Белякова.

    Он ударил ее по лицу. Она, защищаясь, рубанула ножом в сердце. Он за несколько часов скончался в больнице. Она – предстанет перед судом. За убийство сожителя, который существенно младше любимой, ей грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы…

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    Трагедия произошла в селе Кобыловолоки, Теребовлянcкого района, 3 декабря 2017 года

    45-летняя Светлана, которая ударила сожителя ножом в ответ на насилие с его стороны, предстанет перед судом.

    20minut.ua
    На месте преступления в Тернополе

    За неделю до убийства вернулись с заработков

    Теребовлянская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ст.116 УК Украины относительно жительницы одного из сел Теребовлянского района Тернопольской области, – сообщает пресс-слубжа прокуратуры области. – Установлено, что жительница одного из сел Теребовлянского района 3 декабря 2017 года, находясь в состоянии сильного душевного волнения из-за насилия со стороны своего сожителя, умышленно нанесла ему удары ножом в левую часть груди. Этим причинила последнему телесные повреждения”.

    Как стало нам известно, Светлана разведена, у нее двое детей. Они уже взрослые, у них – собственные семьи. За неделю до несчастья, по словам старшего следователя-криминалиста Андрея Ивасишина, оба вернулись с заработков. И пошли в гости к родителям мужа.

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    Там мужчина немного выпил, а когда гражданские супруги вернулись домой, он начал кричать, а потом ударил женщину по лицу. Последняя, пытаясь защититься, схватила со стола кухонный нож и ударила им обидчика в левую верхнюю часть груди. Увидев, что натворила, она побежала к родителям мужа, рассказала, что случилось и попросила вызвать скорую.

    Раненого тогда забрала бригада экстренной медицинской помощи, — рассказал начальник отдела коммуникации главного управления нацполиции в области Сергей Крета. – У мужчины медики констатировали, кроме проникающего ножевого ранения грудной клетки, травмы легкие и межреберной артерии. Спасти жизнь мужчины не удалось”.

    Ссор никто не слышал – не видел

    Тогда женщина в содеянном созналась. Ее задержали и объявили подозрение, согласно ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Вскоре статью переквалифицировали на 116-ю – умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения.

    Пока длилось следствие, село гудело, как улей. Теперь редко кто вспоминает, что случилось в первый месяц зимы в их селе. И то – разве что в частных разговорах.

    О Светлане Г. односельчане и слова плохого не говорят. Вспоминают, как училась в другом городе, потом вышла замуж, родила детей. Приезжала к родителям в Кобыловолоки. О Сергее – тоже только хорошее. Не пил, не буянил. О нарушении общественного порядка в сельсовет никто не сообщал, говорит председатель Кобыловолоцкого сельсовета Игорь Титан.

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    Что у них там происходило – не знаю, никто ссор не слышал – не видел, – говорит Игорь Титан. — Сергей спиртным не злоупотреблял. Сейчас в селе живут его родители и бабушка. Брат работает в другом месте, приезжает на выходные к родителям. Светлана тоже никогда не жаловалась на побои сожителя”.

    В селе временами все же вспоминают о громком убийстве. Светлану не осуждают, но и Сергея жалеют. И как будто оправдывают обоих: "Бил – надо было макогоном огреть. Зачем же сразу за нож…"

    20minut.ua
    На месте преступления в Тернополе

    Юридическая справка

    Уголовный кодекс Украины

    Статья 116. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения

    Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего вследствие противозаконного насилия, систематического издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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