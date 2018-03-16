Появились жуткие подробности убийства многодетной матери под Киевом

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемых в убийстве многодетной матери Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области, пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

Об убийстве 43-летней матери сообщили в областной полиции. Нападение произошло возле детского сада, куда она направилась, чтобы забрать ребенка. Сообщалось, что, получив 24 ножевых ранения, она нашла в себе силы добраться до больницы, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

По данным собеседника, к совершению преступлению причастны четыре человека, они задержаны, непосредственно удары ножом наносил 42-летний киевлянин.

"На место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном – студентом одного из столичных вузов. (…) Во время убийства парень ждал отца в машине", — пишет издание.

Главная версия правоохранителей — убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Младшему сыну три года, а дочери девять лет. Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем.