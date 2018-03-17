Недалеко от офиса "Батькивщины" в Киеве убили человека

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Накануне вечером в Подольском районе Киева убили мужчину. Происшествие произошло в на улице Туровской в подъезде дома, сообщает "Информатор".

"По предварительной информации, убитый — мужчина средних лет. Его тело нашли на улице Туровской в подъезде дома №12", — говорится в сообщении.

Информатор На месте убийства мужчины в Подольском районе Киева

На месте происшествия работали медики и дежурили патрульные, однако от каких-либо комментариев по поводу случившегося они отказались, уточняет издание отказались. Все обстоятельства убийства будет выяснять следствие.

Вместе с тем, по данным dtp.kiev.ua, рядом с местом преступления найден чемодан с инструментами.

dtp.kiev.ua Чемодан с инструментами, найденный на месте убийства на Подоле в Киеве

Отметим, что по адресу Туровская, 12 находится Управление Государственной налоговой инспекции в Подольском районе. Кроме того, на Туровской, 13 расположен офис партии "ВО "Батькившина", которую возглавляет экс-премьер-министр. народный депутат Юлия Тимошенко.

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