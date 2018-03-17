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    Недалеко от офиса "Батькивщины" в Киеве убили человека

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    По предварительной информации, убитый - мужчина средних лет. Его тело нашли на улице Туровской в подъезде дома №12. На месте преступления обнаружен чемодан с инструментами.
    На Подоле в Киеве убили человека
    Информатор

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Накануне вечером в Подольском районе Киева убили мужчину. Происшествие произошло в на улице Туровской в подъезде дома, сообщает "Информатор". 

    "По предварительной информации, убитый — мужчина средних лет. Его тело нашли на улице Туровской в подъезде дома №12", — говорится в сообщении.

    Информатор
    На месте убийства мужчины в Подольском районе Киева

    На месте происшествия работали медики и дежурили патрульные, однако от каких-либо комментариев по поводу случившегося они отказались, уточняет издание отказались. Все обстоятельства убийства будет выяснять следствие.

    Вместе с тем, по данным dtp.kiev.ua, рядом с местом преступления найден чемодан с инструментами. 

    dtp.kiev.ua
    Чемодан с инструментами, найденный на месте убийства на Подоле в Киеве

    Отметим, что по адресу Туровская, 12 находится Управление Государственной налоговой инспекции в Подольском районе. Кроме того, на Туровской, 13 расположен офис партии "ВО "Батькившина", которую возглавляет экс-премьер-министр. народный депутат Юлия Тимошенко. 

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