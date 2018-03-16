Потерянные в Facebook. Власть в соцсетях изолирует себя от общества

AP Photo/Efrem Lukatsky

РИА Новости Украина

На днях Петр Порошенко провел встречу с Facebook-блогерами. Хотя мероприятие длилось всего несколько часов, его закрытый формат поднял целую волну критических и даже конспирологических комментариев: мол, Администрация президента готовит "порохоботов" для предвыборной кампании, а то и вообще к информационной войне против оппозиции, пишет Александр Фоменко.

Легенды и "сенсационные" расследование о Facebook-армии Банковой ходят с 2014-го года. Но судя по предвыборным рейтингам Порошенко, эта "армия" является или мифической, или фантастически неэффективной. Хотя как бы там ни было, факт существования пула лояльных блоггеров бесспорен. Хорошо это или плохо – вопрос бессмысленный: блоггер по определению является ретранслятором частного мнения и не обязан придерживаться стандартов журналистской беспристрастности. Поэтому через призму этих стандартов не может рассматриваться и формат таких встреч.

Проблема в том, что власть рискует стать жертвой самообмана, подменив коммуникацию с обществом взаимодействием с Facebook средой, притом с его более или менее благосклонной частью. А это может обернуться не только электоральными провалами конкретных сил, но и системными проблемами страны.

Откуда у власти тяга к общению с "маленькими украинцами", понять нетрудно. Образ мудрого короля, который инкогнито путешествует по стране, чтобы узнать правду непосредственно от народа, известен еще с древних сказок. В нашу политическую культуру этот сюжет пришел уже из советской мифологии: каждый, кто примеряет на себя роль вождя, обязательно должен принимать "ходоков", как на известной картине Владимира Серова. Похоже, примерно в таком контексте часть нашей элиты и понимает демократию: не как собственную подконтрольность и подотчетность налогоплательщикам, а как ритуальную внимательность к бесконечным "ходокам".

Вошли в обиход и хождения государственных мужей в народ. Еще недавно они неуклюже слонялись по базарам, разглядывая цены на свеклу и капусту, смущаясь и одновременно запугивая засильем охраны несчастных продавщиц.

Пришествие в повседневную жизнь интернета и соцсетей стало для власти настоящим спасением: теперь можно просто публиковать посты, получая обратную связь в виде "лайков". В комментариях, правда, могут всякого понаписывать, но за все надо платить. Тем более, возможность стать объектом публичной критики со стороны "маленьких украинцев" – это прекрасная имитация близости к народу.

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Похоже, именно в таком контексте следует рассматривать и интерес президента к блоггерам. Конспирологические версии о смотре боеготовности армии "порохоботов" не кажутся убедительными. Чтобы ангажированные блоггеры могли выполнять возложенные на них пропагандистские функции, им очень нужно сохранять реноме незаангажированных и объективных, иначе их авторитет будет уничтожен и их КПД будет равно нулю. Искусный мошенник всегда напоминает порядочного человека, промоутер – искреннего советчика, а качественный фейк – достоверную новость. Поэтому даже если Банковая имеет свою "агентурную сеть" в Facebook, раскрывать своих "агентов", устраивая их встреча с президентом – полное безумие. И хотя мероприятие и было закрытым, состав участников тайной не был, да и они сами охотно подтвердили свое участие.

Поэтому вариантов объяснения остается немного. Возможно, таким образом президент решил пообщаться с теми, кто может говорить от имени его сторонников. А может, это просто очередная попытка показать свою прогрессивность и "продвинутость" – по крайней мере, на роль "ходоков XXI века" блоггеры вполне подходят. Тут тебе и внимание к интернет-технологиям, и прямая связь с народом, и еще много чего.

Все это было бы не стоящим внимания, если бы не одно обстоятельство. Похоже, украинская власть действительно рассматривает соцсети, как площадку для коммуникации с обществом. Уже сейчас львиную долю новостных лент составляют перепечатки сообщений официальных лиц – не потому, что журналисты ленятся брать комментарии лично, а потому, что чиновники сами стали строчить в Facebook с интенсивностью настоящих блоггеров. И существует реальная опасность, что часть чиновников формируют свои представления об общественном мнении именно на основе реакции соцсетей.

Facebook действительно довольно популярен: по имеющимся оценкам, его украинский сегмент насчитывает до 10 миллионов человек, то есть около четверти населения Украины. Возрастная структура (не говоря о социальной) украинского Facebook-сообщества искажена. Люди старше 55 лет составляют около 30% населения Украины, зато в Facebook-сообществе таких всего 8%, 25-54-летних в Украине около 45%, тогда как в Facebook таких 66%. Кроме того, из общего числа пользователей следует вычислить неустановленное количество неактивных пользователей, которые по факту не пользуются сетью или не интересуются общественно-политическими вопросами.

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Отдельная тема – количество дублированных и фейковых страниц. Таких, по подсчетам аналитиков Facebook, во всей сети может начисляться около 270 миллионов. Об алгоритмы работы сети и возможностях для злоупотребления ими нечего и говорить: после скандала вокруг последних выборов в США эту тему только начинают исследовать.

В итоге, может произойти так, что часть руководителей Украины верят, что общаются с украинским обществом, но на самом деле это небольшая и довольно специфическая группа населения, чьи взгляды могут существенно отличаться от тех, что доминируют в социуме. Не говоря уже о том, что интернет-пространство является полем высокотехнологичной информационной войны, которая еще больше искажает обратную связь, которую государственники пытаются получить, листая ленту Facebook.

Поэтому хочется надеяться, что руководители страны все же отдают приоритет достоверным отчетам о состоянии общественного мнения, а не собственным впечатлениям, полученным в соцсетях. Иначе увлечение Facebook может обернуться окончательной потерей коммуникации с гражданами со всеми производными последствиями для власти и для самих граждан.

Конечно, закрываться от общества папками с аналитическими отчетами – это также не лучший путь. Чтобы объясниться с гражданами, следует регулярно коммуницировать с различными средами: и блоггерами, и учеными, и предпринимателями, и художниками, и людьми наемного труда. Однако, чтобы эти встречи были продуктивными, руководители страны должны заручиться доверием общества, иначе диалога не получится. А вот доверия украинская власть традиционно не вызывает – пожалуй, именно поэтому приходится обходиться только узким кругом лояльных блоггеров.