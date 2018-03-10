Порошенко провел закрытую встречу с блогерами - СМИ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блогерами, они обсудили идеи по взаимодействию, передает в субботу издание "Украинская правда".

"Порошенко провел закрытую встречу с блогерами", — говорится в сообщении. Указывается, что встреча состоялась накануне.

По данным издания, на встрече присутствовали 18 блогеров. Как отмечается, советник президента Юрий Бирюков сообщил, что встреча с блогерами длилась около двух часов, во время которой были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента".

"Такие встречи еще будут, не часто, но раз в пару месяцев точно", — цитирует Бирюкова издание.

По данным СМИ, один из приглашенных блогеров Виктор Трегубов заявил, что во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских" выборах, а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта.