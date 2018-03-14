Эксперт: блогеры для Порошенко - это репутационная чистка президента

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко во второй раз провел закрытую встречу с блогерами. Она длилась два часа, на встрече была также супруга президента. В частности были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видеоблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента". Об этом написал советник президента Юрий Бирюков. По его словам, такие встречи будут происходить раз в пару месяцев.

Петр Порошенко заявил, что "верит в победу на следующих президентских выборах", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа". Об этом написал главный редактор интернет-издания "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов.

Как эта встреча поможет президенту, рассказал политтехнолог Олег Постернак в эфире радиостанции Голос Столицы.

Олег Постернак/Facebook Олег Постернак. Архивное фото

Насколько подобные встречи эффективны для президента?

— Для президента такая встреча имеет свой очень важный пиар-смысл. Во-первых, она позволяет отстроить имидж президента, как демократа, шагающего в ногу с коммуникативными трендами, внимательного к общественным запросам. Наверное, это особо стало важным после выброса компромата, черной информации, а также неудобного и рискованного инцидента с кортежем президента в Киеве. Это во-первых. А во-вторых, эта встреча непрямым образом обозначает, как для президента важны вопросы коррекции медийной репутации, и обычно такой интерес возникает накануне старта избирательной кампании. То есть мы имеем еще одно косвенное подтверждение желания президента идти на второй срок и решение задачи консолидации коммуникативных групп для реакции на вызовы, в особенности в преддверии вбросов и медийных войн. УНИАН Порошенко к большинству реформ имеет посредственное отношение - Разумков

То есть можно говорить о том, что избирательная кампания уже стартовала?

— Да, можно. И события начала 2018 года явно указывают на это. Не только данная встреча, есть много других важных подтверждений, указывающих на вектор оборота предвыборной кампании.

Какие шансы Порошенко пойти на второй срок президента?

— Есть несколько факторов, которые окончательно будут влиять на электоральный рисунок — это и расклад целевой аудитории, и система позиционирования, и влияние Запада на принятие окончательных решений. Вот в частности встреча с блогерами, скажем так, выполняла функцию репутационной зачистки. Нужно, скажем так, в целевой определенной аудитории сформировать необходимый образ, с чем они и будут справляться скорее всего.

Вы думаете, что такие задачи ставил перед блогерами украинский президент?

— Это уже не времена авторитарного или тоталитарного государства, все довольно более тонко. Тут нужно понимать, что любые блоги нужны для активации поддержания настроения своих потребителей, которые подписаны на эти блоги. Опытные специалисты знают, что работают так называемые сект-камеры, попав в такую блогерскую камеру, ты начинаешь олицетворять себя с группой единомышленников, презирать альтернативные мнения, лишний раз убеждаться в правоте, в истинности, в своей субъективной точке зрения. В этом плане блогерские группы чем-то даже напоминают контентные секты, в которых царят свои правила и законы. Плюс еще в медийной сфере очень часто некоторых блогеров, которые более-менее лояльны к президенту, называют порохоботами. И в принципе нужно понимать, что какой-то рейтинг у президента есть и естественно они работают на повышение, удержание и активацию этого рейтинга.

Зачем такая встреча самим блогерам?

— Блогеры часто преувеличивают свою значимость и влиятельность, поэтому для многих из них, как это банально бы не звучало, это способ зарисоваться и вырастить свое огромное самомнение на фоне коллег, конкурентов, партнеров. Не мне вам рассказывать, как информационный капитал в умелых руках легко конвертируется в материальный или даже в политический. Нет также уверенности, что блоги не способствуют повышению политической активности. Если однажды пост одного депутата с призывом к Евромайдану привел в колоссальное движение массы и стал детонатором протеста, то это не означает, что сейчас эмоциональный набор букв известного какого-нибудь блогера заставит менять предпочтения убежденного активиста, журналиста, просто жителя, скажем так, ты своими глазами видишь совершенно не радостную картину, и поэтому, кстати, блогинг не особо влияет и на неопределившихся. Большинство неопределившихся как раз вне зоны доступа социальных медиа, активных политических медиа и интернет-ресурсов.

Есть ли подобная практика в других странах?

— Это не ноу-хау украинского технологического рынка. Активно блогинг использовался в политических целях в Америке, в последней кампании, кстати, во Франции на президентских выборах прошлогодних, активно его использовали по кампании Брексита, в частности блогинг очень важный для таких смысловых кампаний, где есть выбор. Но вспоминая избирательную кампанию в Америке, когда активно к блогам прибегали участник президентской гонки Говард Дин и Джон Керри, то в частности ставка на блогинг себя не оправдала во время этой избирательной кампании. Поэтому очень и очень скромно я бы оценивал перспективы и возможности более-менее обширного влияния. Все-таки камерность, сектантство блогеров, скажем так, понижают шансы к восприятию.

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Ранее эксперт Института политического образования Александр Солонтай заявлял, что у Порошенко сегодня нет шансов выиграть выборы во второй раз.

А политический консультант Андрей Вальчишин высказал мнение, что Порошенко проиграет второй тур выборов любому, кроме Бойко.