Привет из Киева. На Донбассе работает тяжелая артиллерия

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В преддверии очередного раунда Минских переговоров в Донбассе резко обострилась обстановка, количество обстрелов мирных территорий возросло в разы. В понедельник вечером под удар тяжелой артиллерии снова попали жилые кварталы в Докучаевске и Горловке, зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, из-за повреждений систем жизнеобеспечения целые кварталы остались без света. Информация о жертвах среди мирного населения, к счастью, пока не поступает но, ситуация в прифронтовых районах крайне напряженная: многие люди проживающие вблизи "горячих точек" вынуждены постоянно прятаться в подвалах собственных домов и бомбоубежищах.

"Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия калибром 152 мм и 122 мм, минометы калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, ПТРК, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждения получили семь домостроений по адресу: Докучаевск, улица Пионерская, дом 2, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7; улица Ленина дом 108, квартиры 51 и 64. Кроме этого, 26 февраля в 16:30 <…> обстреляли окраины города Донецка, район "Вольво-Центра". В ходе интенсивного обстрела противник выпустил 20 мин калибром 120 миллиметров", — заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По данным представителей ДНР в СЦКК украинская армия накануне выпустила по прифронтовым территориям Донбасса свыше 350 единиц различных боеприпасов, при этом огонь по жилым районам Докучаевска за один день наносился дважды. Кроме того, под удар попали окраины Донецка — поселки Старомихайловка и шахты Абакумова, Лозовое, Жабичево, район "Вольво-Центра" и бывшего аэропорта, а также населенные пункты Доломитное и Верхнеторецкое под Горловкой, а также поселок Коминтерново, Стыла, Новоласпа в Новоазовском районе.

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В свою очередь украинские силовики также сообщают о массированных обстрелах своих позиций на донецком и мариупольском направлении. По сведениям украинской стороны за минувшие сутки в результате боевых действий ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. В то же время, военные ДНР ссылаясь на разведанные сообщают, что в населенном пункте Пески подконтрольном ВСУ в результате подрыва мины погибли трое украинских солдат, еще несколько бойцов были травмированы.

Напомним, что 28 февраля в Минске состоится новая встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Сообщается, что представители ДНР намерены вынести на повестку заседания вопрос об обстреле украинскими силовиками санитарного автомобиля вблизи Докучаевска, в результате которого погибли три человека. В частности, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова направила официальные письма в международные организации с просьбой дать правовую оценку инциденту с расстрелом санитарного автомобиля и призывает ООН и Международный Комитет Красного Креста оказать давление на украинское руководство для проведения расследования трагедии. Также одной из ключевых тем для обсуждения остается вопрос принятия Киевом закона о реинтеграции Донбасса. В ЛДНР неоднократно подчеркивали, что этим законом украинские власти фактически перечеркивают все имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, что впоследствии может привести к возобновлению в регионе полномасштабных боевых действий.

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