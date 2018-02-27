"Газпром" перестал выставлять счета за газ для Донбасса - "Нафтогаз"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил, что компания перестал получать от "Газпрома" счета за газ для неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Ранее СМИ сообщили, что "Нафтогаз", начиная с 2018 года, перестал получать счета "Газпрома" за газ для Донбасса.

"Да, это правда", — сказал Витренко в ответ на вопрос о прекращении "Газпромом" выставления счетов за газ для Донбасса, сообщает УНИАН.

Он подтвердил, что российская компания не выставляет счета за весь 2017 и начало 2018 года.

Согласно отчету "Газпрома" за четвертый квартал, им в 2017 году было поставлено в Украину 2,427 миллиарда кубометров газа. При этом "Нафтогаз" официально прекратил закупку газа у российской компании 25 ноября 2015 года. Таким образом, можно предположить, что указанные "Газпромом" объемы пошли в Донбасс.

В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. В своей отчетности "Газпром" последний раз раскрыл цифру по задолженности "Нафтогаза" за поставленный газ в первом квартале 2017 года, когда она выросла на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. В частности, согласно заявлению "Нафтогаза", суд признал, что украинская госкомпания не должна платить за объемы газа, поставленные на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. "Газпром" этот нюанс не комментировал. Опубликованную 22 февраля информацию российская компания также пока не прокомментировала.