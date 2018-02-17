Из Львова. Социальная напасть: что делать с блокировщиками дорог

РИА Новости Украина

Штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы и даже лишение свободы на серьезные сроки предусматривает закон за перекрытие дороги и препятствование движению транспорта. Хотя такие случаи, в частности на Львовщине, случаются все чаще – пока никого не наказали, пишет Наталья Шутка.

Социологи не зафиксировали рост протестных настроений

За последнее время перекрывали дороги на Львовщине по разным причинам – против роста тарифов в маршрутках, против деятельности свинофермы, против мусоросортировочного комплекса, из-за военные пенсии в более 8 тыс. грн, и даже, требуя отставки сельского председателя. Наибольший резонанс и критику в соцсетях вызвали неоднократные случаи блокирования трасс, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей, организованные "челноками" против новых таможенных правил. И это далеко не все случаи.

Вместе с тем, отмечают социологи, в целом в государстве на сегодня не наблюдается рост протестных настроений. В то время как уличная активность обусловлена тем, что не работают институциональные механизмы, через которые граждане могут отстоять свои права, а кое-кто сознательно выбирает самый легкий способ – привлечение внимания, даже не пытаясь решить проблему по-другому.

"Почему люди прибегают к таким нестандартным средствам? Ответ очевиден – потому что они не видят механизмов, как можно добиться своего, – считает социолог Ирина Бекешкина. – Когда у нас возникали революции, я говорила, что революции возникают там и тогда, когда и где не работают механизмы демократии. Конкретные нестандартные выступления, которые должны привлечь внимание, возникают именно по этим причинам. Как это можно не платить людям зарплаты? Это же незаконно. Но не платят. Таких акций достаточно много. Например, протесты против незаконных застроек. Все понимают, что они незаконные – нет нужных разрешений, не было обсуждения с жителями. Государство признает, что нет законных оснований для этого строительства – но ничего не делается. У нас слабое государство на самом деле. Институты, которые должны работать на отстаивание интересов людей, просто не работают. Поэтому люди прибегают к таким мерам. Поэтому и улица решает, потому что оно не решается другим способом".

Фото Mukachevo.net Блокирование объездной трассы в Ужгороде

Как пример социолог приводит результаты опроса относительно того, какие именно механизмы люди считают наиболее действенными для защиты своих прав.

"На первом месте – это обращение к СМИ, которые не решают проблемы, а для привлечения внимания общества. Когда люди перекрывают дороги – это привлечение внимания, в том числе и СМИ", – отмечает И.Бекешкина.

Фото Mukachevo.net В Виноградовском районе (Закарпатская область) жители перекрыли дорогу, требуя ее отремонтировать

А социолог Алексей Антипович считает: перекрытие дорог используют те, кто хочет легким способом обратить на себя внимание.

"Не блокируя какое-то админздание, где есть охрана, полиция, а блокируя транспортное сообщение – это самый легкий способ привлечь к себе внимание, ведь это создает преграды очень многим людям, создает неудобства. Эти неудобства требуют решения и желательно – немедленно, – отмечает А.Антипович. – Поэтому перекрытие дорог достаточно действенно, и жители Львовщины и Украины это понимают и обращают на себя таким образом внимание. Нельзя говорить о росте протестных настроений. Это просто одна из форм, возможностей получить быструю реакцию власти, определенных органов или общества на свою проблему".

С одной стороны, рост общественной активности – это хорошо, потому что это развитие гражданского общества, отмечает социолог, но с другой стороны – есть юридические моменты, без которых не обойтись. Решение проблемы на законодательном уровне или на уровне местной власти или общества требует не блокирование дороги или пикетов, а диалога и поиска решения, которое удовлетворит все стороны.

"Это вопрос к политической и общественной культуре наших граждан, а не к местной власти", – считает А.Антипович.

Юрист: Законной формы защиты своих прав – более чем достаточно

Юрист, экс-начальник ГУ Юстиции Львовщины Ярослав Жукровский комментирует: перекрытие дорог – это худшая и не правовая форма выражения несогласия людей с теми или иными решениями или действиями, которая не должна применяться. За это предусмотрена уголовная ответственность (ст 279 УК).

Как сообщили в областной прокуратуре, отвечая на информационный запрос ИA ZIK, за последние два года на Львовщине было зарегистрировано девять уголовных производств за блокирование дорог (ст. 279 УКУ), еще одно – уже в этом году. Хотя блокировок дорог было больше. Результаты расследования этих дел остаются для общества неизвестными. Об этом никакой официальной информации.

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И, следует напомнить, что привлечь внимание к проблеме можно и законными методами.

"Конституция предусматривает свободное выражение своих взглядов, свободу митингов, шествий, забастовок. Но то что люди, не использовав элементарных правовых механизмов защиты своих прав, прибегают к таким радикальным мерам и, очевидно, это неправильно. Правовые механизмы есть разные – письменные обращения в органы власти, судебные обжалования, лоббирование данных вопросов на заседаниях в органах власти, разработка законопроектов, проектов нормативно-правовых актов, пикетирования, которые не препятствуют транспортному движению. Форм защиты своих прав, предусмотренных законодательством, более чем достаточно. Но, конечно, проще выйти и начать ходить по дороге или по пешеходному переходу. Безусловно, правоохранительные органы должны на это реагировать. Если бы были примеры, когда инициаторы таких незаконных действий были привлечены к уголовной ответственности – другие такие же инициаторы, перед тем, как призывать к незаконным действиям, хорошо бы подумали. Есть вопрос к правоохранительной системе: почему инициаторы, которые совершают заведомо незаконные действия не несут ответственности за это?" — отмечает эксперт.

Если говорить подробнее, ситуация, когда люди переходят дорогу по пешеходному переходу, с одной стороны, якобы правовая и не имеет признаков преступления. С другой стороны, добавляет Я.Жукровский, если бы работники полиции перед пешеходным переходом установили регулировщика движения – пешеходы должны выполнять требования регулировщика и переходить исключительно по его сигналу. Это бы сняло вопрос о самопроизвольной интерпретации ПДД при осуществлении так называемой блокировки.

"Мне лично не известны примеры, когда бы инициаторы этих радикальных мер в своей публичной риторике или в комментариях говорили: "Мы исчерпали все правовые меры, обращались в суд, органы власти, но никакой реакции, поэтому мы прибегаем к таким действиям". Этого нет, поэтому это однозначно неправильно", – замечает Жукровский.

Когда речь идет о протестах против сельских председателей или председателей общин, отмечает юрист, почему-то люди не прибегают к судебным обжалованиям или механизму досрочного прекращения полномочий сельского председателя или депутата. Такие механизмы предусмотрены законодательством, но примеров их применения во Львовской области нет.

"Этот правовой механизм не действует, никто не хочет его использовать, потому что это надо думать, писать, и это займет немного времени", – объясняет Я.Жукровский.

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Относительно так называемых "таможенных" протестов – тоже есть полномочные органы, которые принимают решения.

"Если у кого-то есть сомнения относительно законности нормативно-правового акта – его нужно обжаловать в судебном порядке. Не ходить возле своего дома, двора по пешеходным переходам, а использовать законные методы, в том числе на митинги, протесты возле основных офисов определенных учреждений с четкими требованиями правового характера – отменить такой акт или соглашение. В зависимости от конкретной ситуации, существуют методы и механизмы правового реагирования и урегулирования проблемных вопросов", – подытоживает Жукровский.

048.ua Перекрытие дороги в Одесской области

Пока ситуация выглядит так: пока правоохранители и властные органы наблюдают, где-то там организаторы уже готовят очередную акцию по перекрытию дороги. Чуют безнаказанность?