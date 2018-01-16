Верховная Рада и закон о деоккупации: праздники продолжается

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Рассчитывать на то, что вернувшись после затяжного отпуска на заморских курортах, депутаты с головой уйдут в работу было верхом наивности. Еще в понедельник, когда спикер Андрей Парубий признался, что депутаты минимум полдня будут рассматривать правки к закону о деоккупации Донбасса, стало понятно, что на продуктивную деятельность мало кто настроен.

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В режиме прогулки

Да и стоило ли ожидать чудес производительности, если большая часть народных избранников, вопреки рабочему графику, решили продлить отпуск и окунуться на Крещение не в морозную прорубь, а в теплый океан. До сих пор не убранная роскошная елка в кулуарах парламента стала, пожалуй, лучшим свидетельством того, что у депутатов новогодние праздники еще продолжаются. Да и сами депутаты занимались чем угодно, только не прямыми обязанностями. Например, пока часть нардепов пыталась хотя бы вникнуть, о чем идет речь в шести с лишним сотнях правок к нашумевшему документу о деоккупации, лидер Радикальной партии, купаясь в лучах славы, фотографировался с простыми людьми, которые пришли в Раду на экскурсию. Другие депутаты с интересом рассматривали выставку-инсталляцию, посвященную "герою Украины Амине Окуевой".

"Прошу вас максимально активно включиться в обсуждение закона о деоккупации Донбасса", - обратился к полупустому залу Парубий.

Шило на мыло

О намеченном к принятию во втором чтении закону о Донбассе говорили мало — было очевидно, что в его хитросплетениях мало кто видел толк. Равно как и в том, чем этот документ принципиально отличается от принятого Радой в октябре закона об особом статусе проблемного региона. Тот же внефракционный Виктор Балога искренне не понимал, почему закон подают как признание РФ "агрессором", когда Рада сделала это еще два года назад.

"Если что-то менять кардинально, то надо говорить о реальной интеграции Донбасса, а не просто наделять Петра Порошенко новыми полномочиями. Для того, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины нужно сделать всего лишь одну вещь — сесть за стол переговоров с руководством Российской Федерации и начать договариваться. Законами мы Донбасс на вернем, для этого нужна дипломатия. Сейчас по новому закону предлагается признать РФ "агрессором". Но ведь это чистой воды популизм — Россию итак признали агрессором все страны Запада, но это не меняет ситуации на востоке Украины, где продолжается война", — недоумевал политик.

Развитие или бутафория?

Явно не понимали сути предложенного президентом Петром Порошенко документа и другие парламентарии. Так, "свободовец" Юрий Левченко хоть и не бросал в этот раз дымовых шашек в сторону президиума, все равно назвал инициативу законом ни о чем и "бутафорией без реальных механизмов".

Объяснить коллеге по патриотическому цеху суть документа в кулуарах Верховной Рады попыталась Виктория Сюмар из "Народного фронта", но ее расшифровка закона еще больше усугубила непонимание.

"В данном случае мы говорим, что хотим освободить украинские территории от оккупантов, в том числе российских. Закон предусматривает конкретные вещи: признает Россию агрессором, дает Украине правовую позицию в международных судах, дает возможность создать все условия для освобождения украинских территорий. Как то соответствующее развитие оперативного штаба, подготовка военнослужащих, единое командование", — считает депутат.

По ее словам, голосование за этот закон покажет, кто в Раде руководствуется интересами Украины, а кто подыгрывает РФ.

"Была озвучена позиция, что мы готовы признать Россию агрессором. Мы сегодня увидим в зале, кто объективно готов к этой позиции, а кто будет подыгрывать россиянам. Этот документ показывает политическую волю Украины к возможному самостоятельному освобождению оккупированных территорий", — подытожила Сюмар.

На улице поживее

Атмосферу тотальной скуки внутри Верховной Рады с лихвой компенсировали события за ее пределами. Активисты до сих пор кочующего перед парламентом МихоМайдана решили обратить на себя внимание — неожиданно подожгли шины на площади Конституции. Когда же полиция с помощью пожарного расчета попытались ликвидировать возгорание, митингующие перешли в наступление. Удары ногами, слезоточивый газ, отборные оскорбления в адрес защитников правопорядка — все действия остались безнаказанными. Размявшись на молодых полицейских "ветераны АТО", которые воевали "за вас, щенков", вернулись отдыхать в палатках.

Явно не перетрудились в это время и немногочисленные народные избранники, которые к закрытию утреннего заседания успели рассмотреть лишь половину правок к закону о деоккупации. При этом, некоторые депутаты признавались, что вообще не понимают, зачем парламент рассматривает эту инициативу.

"Честно говоря, я не вполне понимаю цели этого законопроекта — для чего, для кого его принимает Верховная Рада, — искренне недоумевает внефракционный депутат Сергей Тарута. Вызывает также вопрос, как и кем он будет выполняться, кто будет нести ответственность за это исполнение. Если мы говорим о том, что Донбассу нужен мир, то это закон точно не ведет к миру. Во-первых, его не поддерживают наши международные партнеры, которые ведут переговоры за нас. Сегодня отсутствуют прямые взаимоотношения между Украиной и Россией, сегодня мы полностью отдали бразды переговорного процесса Нормандской группе. Если сейчас, приняв закон о Донбассе, мы сделаем то, что не согласованно с нашими международными партнерами, то это будет означать ухудшение отношений. Тем более, что Запад и так очень негативно относится к нам из-за ситуации с коррупцией".