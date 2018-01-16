Эксперт: Украина для Запада как ребенок - воспитать тяжело, бросить нельзя

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Все завоевания Революции Достоинства в Украине сворачиваются. Так считает эксперт аналитического центра European Council on Foreign Relations ("Европейский совет по международным отношениям") Густав Грессель. По его мнению, об этом свидетельствует ситуация вокруг лидера политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, факты давления на НАБУ и других борцов с коррупцией, качество новоизбранных в Верховный Суд судей и многое другое. Грессель также считает, что Украина не имеет европейского будущего с нынешними политиками при власти.

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Чем вызван новый шквал критики со стороны Запада, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви згодні з позицією Ґустава Ґресселя? Наскільки глибоким є його дослідження?

— Це один з елементів тої інформаційної кампанії, яка фактично розпочалася перед Новим роком. На мою думку, більш знаковим був виступ посла Франції в Україні, яка дослівно сказала про те, що ті ідеї, ті цінності, які відстоював Майдан в 2013-2014 році, вони не реалізуються керівництвом нашої країни. І подібна заява була посла США в Україні, і так далі. І головним питанням на сьогоднішній день стоїть питання боротьби з корупцією, тобто це більш широке розуміння, ніж хабарництво, це і система кумівства, це система призначення родичів, це коли чиновники організують бізнес для своїх сусідів та кумів, і так далі. Тобто це той спосіб життя, яким Україна живе, і технологій це змінити дуже швидко поки що я не бачу. А якщо ми говоримо про те, що у нас відбувається і яка реакція, то ми ж бачимо, що ЄС за цей час дуже змінився, тобто від досить відкритого, багатого, стабільного об'єднання країн, він сам потрапив в досить суттєві кризи, тобто в Брюсселі ходять автоматники, рамки стоять, існує перевірка. Питання безпеки вийшло на перше місце. Економічні проблеми, Британія виходить, з Грецією проблема, з сирійськими мігрантами, з націоналістичним керівництвом Польщі, Угорщини, з проросійськими настроями в Болгарії та інших країнах, які хочуть вступити, наприклад, в Сербії.

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І з 2014 року, якщо ми говоримо про Майдан просто, минуло багато часу, все помінялося, помінялися керівники в країнах ЄС, в США, тому моя особиста думка така, що на сьогоднішній день апелювати до подій чотирирічної давнини і говорити, що те, що відбувалося тоді, можна застосуватися сьогодні, це нереально. Світ змінився, ЄС змінився, Україна змінилася, і тому такі заяви і наші, що ми відстоюємо цінності Майдану, Революції Гідності, і західних експертів, коли вони кажуть, що ви не відстоюєте цінності Майдану, мені здається, це на сьогоднішній день — вже певна маніпуляція. Ми маємо виходити з тих реалій, які є на сьогоднішній день. Ми маємо виходити з того, що у нас є партнерські стосунки з ЄС, у нас є Угода про асоціацію, яку ми маємо виконувати, але у нас нема грошей на те, щоб її виконувати.

Така заява, вона має за мету стимулювати Україну продовжувати реформи, або говорить європейцям, щоб вони не мали з нами справу?

— Ні, чому? Вони мають з нами справу. Вони будуть мати з нами справу. Я недавно в одній дискусії брав участь, мені навели такий приклад, що Україна як підліток. Який ніби і щось не робить, і десь там не так себе поводить, але це не значить, що батьки можуть перестати опікуватися своєю дитиною, яка знаходиться в підлітковому віці і себе так поводить. Тобто ситуація виглядає таким чином, що ні у ЄС, ні у США немає можливості на сьогоднішній день відмовитися від України, незалежно від того, щоб тут не витворяло наше керівництво. І керівництво це розуміє, це ж не тільки я розумію. Вони ж теж це розуміють. І вони до певної міри цим користуються. Тому, звичайно, ви абсолютно праві, що це такі методи виховання, впливу на наше керівництво.

Такі закиди до наших сьогоднішніх владних функціонерів, це не передвиборчі маніпуляції ще?

— Вони, звичайно, впливатимуть… просто у нас ситуація такого роду, що на сьогоднішній день нема такої альтернативної кандидатури, яку готові були би підтримувати ЄС і США. Тому поки що ці всі заяви, вони носять такий загальний характер. Я так розумію, що насправді вони хочуть все-таки ставити не на особистості, а на інститути. Тобто на ці процедури, як це робиться. Тому і говориться про судову владу, про боротьбу з корупцією. Тому якщо в Україні буде інстальована ця тріада, тобто слідчі органи, прокуратура і суди антикорупційні, які будуть боротися з всім цим кумівством і хабарництвом в керівництві наших самих різних органів на верхньому рівні, тоді ЄС може впливати і на прийняття політичних рішень опосередковано, і на цільове використання коштів, які надаються. Це є їхня мета, тому що вони розуміють, що будь-яка людина, яка прийде на посаду з такими повноваженнями і такими бюджетами, вона все одно має дуже велику спокусу використовувати їх в інтересах членів своєї родини, друзів, бізнес-партнерів і так далі.

Тому вони хочуть міняти інститути, а не ставлять на якусь конкретну кандидатуру. Тобто це не є в нашому розумінні передвиборча боротьба, що їм Вася подобається, а Коля не подобається. Ні, це не так. Вони просто намагаються тиснути, для того, щоб змінити систему прийняття рішень на верхньому рівні в Україні. Наскільки їм це вдасться, ми побачимо. Бо вони розглядають ситуацію таким чином, що якщо не подолати цю системну корупцію, тобто кумівство, на верхньому рівні в Україні, то фактично вони Україну втратять і вона знову потрапить під російський вплив. Це отаке бачення не тільки у експертів, а і у керівників ЄС і США.

К слову, политический аналитик Артем Никифоров в эфире "ГС" отметил, что в действительности реакция США и ЕС на провальную антикоррупционную политику Украины намного жестче озвучиваемой. По его словам, в переводе с дипломатического языка Запад уже "кроет Украину матом".